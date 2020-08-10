Highlighter nedir ve nasıl kullanılır?

Highlighter'ın nasıl kullanıldığını anlatmadan önce bu çok trend makyaj malzemesinin ne olduğuna değinelim. Highlighter, 'aydınlatıcı' olarak bilinen, cilde parlak bir görünüm kazandıran ve ciltte ön plana çıkması istenen bölgelere sürülen bir makyaj ürünüdür. Özellikle kontür makyajda sıkça kullanılan highlighter, makyaj çantamızın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

HİGHLİGHTER NASIL KULLANILIR?

Highlighter yüzde üç ana bölgeye sürülür; elmacık kemikleri, dudakların kenarı ve şakak bölgesi. Highlighter'ı yanaklarınıza sürmek istiyorsanız, allığınızın biraz üstüne, elmacık kemiklerinizin en üst noktası ile şaşak kısmına doğru uzanan bölgeye uygulamalısınız.Üç ana bölge saydık fakat highlighter'ı yüzünüzde pek çok kısma sürebilirsiniz. Burun, kaşların altı, göz pınarları da bu makyaj malzemesinin uygulanması için ideal yerlerden.

ELMACIK KEMİKLERİ NASIL BELİRGİNLEŞTİRİLİR?

sağlar. Göz pınarlarınıza uygulamak ise gözlerinizi daha büyük gösterir. Highlighter'ı dudaklarınıza ruj sürdükten sonra 'kelebek' diye adlandırılan kısma da sürebilirsiniz. Bu işlem ise dudaklarınızın daha dolgun görünmesini sağlar.

HİGHLİGHTER ÇEŞİTLERİ NELER?

Highlighter çeşitleri bir hayli fazla. Highlighter'lar temel olarak stik, likit ve toz olarak üçe ayrılıyor. Ancak bunların da kendi aralarında pigment miktarı, renk ve sürüm farklılığı gibi noktalarda çeşitleri bulunuyor. Stik highlighter'lar özellikle elmacık kemikleri için idealdir. Bu highlighter'ı parmaklarınızla sürmeniz daha iyi bir sonuç verecektir.Likit highlighter'lar ise daha fazla parlak ve simli olduğu için daha çok gece makyajlarında kullanılmalı. Toz ya da diğer adıyla pudra highlighter'lar ise diğerlerine göre daha doğal bir görünüm verdiği için günlük makyajlarda idealdir.

Kaynak: Mahmure