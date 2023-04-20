Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

HELALLEŞMEYİ HEVALLEŞME SANIYORLAR

Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Sizin helalleşme anlayışınız bu mu? Bize, 'oğlunuzu şehit edenleri başınıza getiriyoruz özür dileriz mi' diyecekler? Bunlar helalleşmenin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu yapılanlar ise yüreğimizi sızlatıyor.



