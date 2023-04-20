Giriş Tarihi: 20.04.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
06:40
Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’
Konyalı şehit babası Ahmet Necati Çolak, HDP ve PKK ile görüşen CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çolak, "Bunların amacı PKK'yı meşrulaştırmak. Öcalan'ı Demirtaş'ı serbest bırakacaklarmış, bırakında görelim. Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Bunlar helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu millet buna asla izin vermez" dedi.