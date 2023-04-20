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Haberler GaleriHaber Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’
Giriş Tarihi: 20.04.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 06:40

Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

Konyalı şehit babası Ahmet Necati Çolak, HDP ve PKK ile görüşen CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çolak, "Bunların amacı PKK'yı meşrulaştırmak. Öcalan'ı Demirtaş'ı serbest bırakacaklarmış, bırakında görelim. Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Bunlar helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu millet buna asla izin vermez" dedi.

TOLGA YANIK
Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

Antalya'da n 2012'de şehit olan polis memuru Mehmet Çolak'ın (30) Konya'da yaşayan babası Ahmet Necati Çolak, Kılıçdaoğlu'nun PKK ve HDP ile görüşmesine tepki gösterdi.

Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

Çolak, "Biz ne için çocuklarımızı toprağa verdik? Evlatlarımız, ülkeyi PKK illetinden, FETÖ illetinden, hainlerden kurtarmak için şehit oldu.
6'lı masanın altından ise PKK çıktı.

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Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

Bunu da alenen kabul ediyorlar. PKK'yı meşrulaştırmak istiyorlar. PKK'ya gelin bizi yönetin diyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Selahattin Demirtaş'ı, Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış. Bıraksınlar da görelim.

Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

Bu şehit ailelerini, şehitleri yok saymak demek. Halkı dinlemiyorlar, dinleselerdi PKK ile HDP ile işbirliği yapamazlardı. Bu vatanı bölmek, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyen hainleri başımıza yönetici olarak mı getirmek istiyorlar? Kendilerince barışı sağlayacaklarmış.

Şehit babasından HDP ve PKK ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘PKK’yı meşrulaştırmak istiyorlar’

HELALLEŞMEYİ HEVALLEŞME SANIYORLAR

Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Sizin helalleşme anlayışınız bu mu? Bize, 'oğlunuzu şehit edenleri başınıza getiriyoruz özür dileriz mi' diyecekler? Bunlar helalleşmenin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu yapılanlar ise yüreğimizi sızlatıyor.

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