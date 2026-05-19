Beyoğlu’nda dehşet anları! Kaldırımda yürürken başına 3. kattan cam parçaları düştü: 7 dikiş atıldı!

Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 11:00

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen Bahadır Erünsal'ın (36) başına, iddiaya göre 3'üncü kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Yaralanan Erünsal'ın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri binanın bakımsız olduğunu ve daha önce de benzer olayların yaşandığını öne sürdü.

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Bahadır Erünsanl'ın başına, 3'üncü kattaki pencereye ait olduğu iddia edilen cam parçası düştü.

Kanlar içinde kalan Bahadır Erünsal'a çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bahadır Erünsal'ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştuğu öğrenildi.

Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalede Erünsal'ın 7 dikiş atıldığı belirtildi. Adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedildi.

