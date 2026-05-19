Haberler
GaleriHaber
Beyoğlu'nda dehşet anları! Kaldırımda yürürken başına 3. kattan cam parçaları düştü: 7 dikiş atıldı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 11:00
Beyoğlu'nda dehşet anları! Kaldırımda yürürken başına 3. kattan cam parçaları düştü: 7 dikiş atıldı!
Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen Bahadır Erünsal'ın (36) başına, iddiaya göre 3'üncü kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Yaralanan Erünsal'ın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri binanın bakımsız olduğunu ve daha önce de benzer olayların yaşandığını öne sürdü.