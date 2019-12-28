Şehir hayatından sıkılınca gurme kahvaltı sunan Horozlu Ev’ı açtılar

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3 yıl önce Şile Bıçkıdere'de kapılarını açan Horozlu Ev, gördüğü yoğun ilgiyle yerine sığmayınca, Şile İmrandere'deki yeni yerine taşındı. Bu hikayenin kahramanları olan Yeşim Asaad ve Fazıla Gülenay iki girişimci kadın. Hayallerin peşinden gitmenin yaşı, yeri, zamanı olmadığını belirten Yeşim Asaad, "Bu hikaye aslında bir girişim hikayesinden daha fazlası. İki ev hanımının kendi evlerinin, bahçelerinin hafta sonları neşeyle dolup taşmasının hayalidir. Bu evin en önemli özelliği gelen herkesin müşteri değil kendini evin misafiri hissetmesidir" diyor. Horozlu Ev ismi ise Asaad'ın seneler içinde dünyanın pek çok yerine yaptığı seyahatlerden edindiği horoz koleksiyonundan geliyor. Mekanda pek çok horoz figürü, resimleri bulunuyor. Hafta sonları saat 10.00 ile 15.00 arası fiks kahvaltı veren mekan, kahvaltıyla kalmayıp bir de ev yapımı cheese cake ikram ediyorlar. Cheese cake ikramının Horozlu Ev ile özdeşleştiğini, hatta sırf cheese cake için kahvaltıya gelenler dahi olduğunu belirten Yeşim Asaad, "Yıllardır sadık misafirlerimiz ile aile gibiyiz. Kendi mutfakları ve evleri gibi hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni mekanımızda geniş bahçemiz, kış bahçemiz ve 3 katlı ahşap tarihi binamız ile hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.