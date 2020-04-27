Trendyol’dan KOBİ’lere 80 milyon TL’lik destek paketi

Trendyol, içinden geçtiğimiz süreçte pazaryerinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için hazırladığı 'KOBİ Destek Paketi'ni duyurdu. Ödeme süresini kısaltan Trendyol, bu yolla pazaryerinde iş ortağı KOBİ'ler için 20 milyon TL'lik finansman desteği sağlarken, eğitim, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için de 60 milyon TL'lik ek kaynak ayırdı. Trendyol, bu dönemde ücretsiz eğitimleriyle KOBİ'lerin dijitalleşmesine yatırım yapacak, iş ortağı KOBİ'lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde onlara geçici personel bulma konusunda yardımcı olacak. 'KOBİ Destek Paketi' hazırladı. Trendyol, paket kapsamında iş ortağı KOBİ'lere toplam 80 milyon TL'lik pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunacak. Trendyol, aynı zamanda ücretsiz eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak, iş ortağı KOBİ'lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde geçici personel bulmalarına yardımcı olacak. Trendyol'un pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağı bu destekten faydalanabilecek.Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında KOBİ'lerin iş devamlılığına destek olmak amacıyla, 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren tüm kategorilerdeki 45 bin KOBİ iş ortağı için vadelerini yeniden düzenledi. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİ'lere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak. Teknoloji gücüyle yanlarında olduğu iş ortağı KOBİ'lerin pazarlama iletişiminde de aktif rol oynayan Trendyol, KOBİ Destek Paketi'nde pazarlama için 60 milyon TL'lik ek kaynak ayırarak tüm kategorilerde pazarlama desteği verecek. Pazarlama desteği ve kampanyalar ile ilgili duyurular, Trendyol Satıcı Paneli üzerinden yapılıyor. Trendyol ailesine yeni katılan KOBİ'ler de bu destekten faydalanabilecek. Trendyol, iş ortağı KOBİ'lere, finansman ve pazarlama desteğinin yanı sıra geçici personel bulmalarında da destek verecek. Böylelikle, Trendyol iş ortağı KOBİ'lerin, ihtiyaç duymaları halinde satış ve sevk kapasitelerini güçlendirecek.Binlerce KOBİ'yi e-ticaret ile tanıştırmak isteyen Trendyol, ücretsiz olarak gerçekleştireceği eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesi için önemli katkı sağlayacak. Bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimlerin sayısını artıran Trendyol, ayrıca bu konularla ilgili iş ortağı KOBİ'lerin sorularını yanıtlayacağı canlı yayınlar da gerçekleştirecek.