Medicana Grubu’ndan iki hastane yatırımı

Temelleri 1992 yılında atılan ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa'nın ardından geçtiğimiz günlerde İzmir'deki hastanesini de devreye alan grup, hastane sayısını 13'e çıkardı. 110 milyon dolar yatırım değerine sahip olan İzmir Konak'taki hastanesi 250 yatak kapasitesi ile Ege Bölgesi'nin en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. İzmir'de Da Vinci robotik cerrahi teknolojisinin ilk kez bir özel hastane tarafından kullanılacağını ifade eden Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, 14'üncü hastanelerini ise Ataşehir'de açmak için gün saydıklarını belirtiyor. 95 milyon dolarlık yatırım değeri ile İstanbul'a dev bir sağlık merkezi kazandırılacağını söyleyen Bozkurt, "200 yatak kapasiteli Ataşehir hastanemizi bu yılın sonunda kadar hizmete açmayı planlıyoruz. İki yeni hastanemiz ile 2 bin kişiye istihdam da sağlayacağız" diyor. 2019 yılında 1.5 milyar TL ciroya ulaşan grup, bu yıl ise 1.9 milyar TL ciro hedefliyor. Medicana International İzmir Hastanesi, yalnızca İzmir'in değil, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanelerinden biri. Toplam 222 yatak kapasitesi olan hastane, tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek. İzmir Hastanesi'nin de SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet göstereceğini belirten Bozkurt, "Medicana Sağlık Grubu, 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara sağlık hizmeti veriyor. Hedeflerimiz, İzmir'e Ege'ye hizmet vermenin yanı sıra hastanemizle beraber şehri, sağlık turizmi için bir merkez haline getireceğiz" diyor.Bugün 7 bin çalışanı ile hizmet veren Medicana Grubu; yıllık 3 milyondan fazla ayakta hasta kabulü ve 385 binden fazla hasta yatışı ile özel sağlık sektöründe öncü kurumlarından. Grubun Covid19 ile beraber hastanelerinde geliştirdiği yeni sağlık hizmetleri var. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi sonrası, dijital teknolojinin sağlık hizmet sunumuna entegrasyonu hızlandı. Buna paralel olarak kronik hastaların evde takibi için geliştirmeler yapıldığını dile getiren Bozkurt, "Dijital teknolojik olanakların kullanımı sağlandı. Hasta tedavi alanlarının pandemi dönem koşulları gereklerini yerine getirecek şekilde düzenlenmesi için projeler hazırlandı. Hastane içi taze hava alan alanları yaratıldı" diye ekliyor.Medicana Grubu ayrıca 2018-2019 eğitim- öğretim döneminde Medicana Eğitim Grubu'nu kurdu ve Medicana Bilimler Akademisi (MBA) Okullarını açtı. Hali hazırda; İstanbul'da Göztepe ve Beylikdüzü Kampüsü, Ankara'da Eryaman Kampüsü olmak üzere üç okulu ile eğitimin sektöründe de faaliyet gösteriyor. Medicana Eğitim Grubu aynı zamanda 2019-2020 akademik eğitim yılında, Fenerbahçe Üniversitesi'ni öğretime ve eğitime açarak yüksek öğrenim alanında da Türkiye'ye yatırım yapmış durumda. Bu yıl yüzde 100 kontenjan doluluğu yaşayan üniversite, önümüzdeki yıl yeni açılacak fakültelerle yine yüzde 100 kontenjan doluluğu hedefliyor.