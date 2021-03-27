EasyVit, pazar payını yüzde 35’e çıkardı

EasyVit, çocuklar ve büyükler tarafından güvenle tüketilen Omega – 3 kaynağı EasyFishoil ile son üç yılda büyük bir sıçrama yaparak pazar payını yüzde 6'dan yüzde 35'e çıkardı. Yaklaşık 210 milyon dolar büyüklüğe sahip Türkiye gıda takviyeleri pazarının öncü ve lider markalarından EasyVit, yenilediği formülleriyle hemen her yaş grubunda farklı ihtiyaçlara cevap verir hale geldi. Aktif yaşamı destekleyen kaliteli, bilime dayalı, yenilikçi gıda takviyesi ailesi EasyVit, 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve 2021 yılına ilişkin hedeflerini paylaştı. EasyVit'in ConCordix teknolojisiyle üretilen, şeker ilavesiz, beğenilen bir tada sahip, çiğnenebilir jel formdan oluşan Omega 3 kaynağı EasyFishoil ürünleri, sağlık profesyonelleri, anneler ve çocuklar tarafından günden güne büyüyen ilgiyle tüketiliyor.Konuşmasına; "Yaklaşık 15 sene önce Farma Ege olarak gıda takviyeleri pazarında başladığımız yolculuğumuza yıllar içinde Easy- Vit'i de ekleyerek bugün alanında Türkiye'nin sayılı markalarından biri haline geldik. Takviye gıda pazarında kolajen peptitlerden oluşan Peptiline ve balık yağı içeren EasyFishoil olarak iki farklı markayla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz" diyerek başlayan EasyVit Yönetici Ortağı Mehmet Erden Kutsal, pazara ilişkin şu bilgileri paylaştı: Dünya gıda takviyesi sektörü 120 milyar dolar büyüklüğe sahip. Bu pazarın 44,1 milyar dolarlık kısmı, balık yağı pazarını oluşturuyor. Ülkemizde bu sektörün büyüklüğü, 2020 yılında Koronavirüs etkisiyle 210 milyon doları buldu. Baktığımız zaman 2019 yılına oranla geçen sene yüzde 36 büyüyen, hatta bu yılın iki ayında da yüzde 20'lik büyümeye imza atan bir sektörden bahsediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde gıda takviyeleri, son derece yaygın bir kullanıma sahipken ülkemizde, Koronavirüs etkisiyle de henüz yeni yeni trend oluyor diyebiliriz. Toplam 12 şehirde yapılan bir araştırma gıda takviyesi kullananların oranının 2020 yılı Şubat ayında yüzde 13, Mayıs ayında yüzde 30 gerçekleştiğini, yılın son 3 ayında ise yüzde 60 seviyesine çıktığını gösteriyor. Bu tercihler içinde en yaygın kullanım, Omega – 3 kaynağı balık yağı olarak göze çarpıyor. "Pazarın sınırlarını genişlettik" Mehmet Erden Kutsal anne babaların çocuklarına verirken tadı ve kokusundan dolayı yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle kullanımından vazgeçtikleri balık yağına bakış açısını EasyFishoil ile kökten değiştirdiklerini vurguladı. Kutsal; "ConCordix® teknolojisiyle balık yağının sevilen tadı, çiğnenebilen yapısı, oksidasyona karşı özel paketli ambalajıyla tazeliğini koruması ve kolay taşınabilirliği, sahip olduğumuz pazar payını her sene katlayarak arttırdı. Böylelikle Türkiye'de balık yağını halka sevdirerek, pazarın sınırlarını genişleten marka olduk" dedi.Kaliteli, yenilikçi ve geleceğin teknolojisi ile üretilen takviyeler ile Türkiye'de balık yağı kullanımında devrim niteliğinde bir değişim gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Erden Kutsal, ürünün kolay kullanımıyla yalnız çocuklar için değil, tüm aile bireylerinin sağlıklı gelişimine katkı sağladıklarının altını çizdi. Kutsal; "Pazar payımız 2018'de yüzde 6, 2019'da yüzde 21 olarak gerçekleşirken 2020'de yüzde 35'e yükseldi. Son iki yılda satışlarımızı yüzde 1000 artırarak kolay gerçekleştirilemeyecek bir başarıya imza attık. Yine son iki yılda elde ettiğimiz başarıların bir yansıması olarak Türkiye çocuk balık yağı pazarı, yaklaşık yüzde 70 büyüme yaşadı" şeklinde konuştu.