Delta Dubai Comfort’un yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Sıfırdan adım attığı iş dünyasında gerçekleştirdiği başarılı projelerle adından söz ettiren Delta İzsiz Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, Türkiye'nin en özel karma projeleri arasında gösterilen Delta Dubai Comfort Projesi
'nin yapımını büyük bir hızla devam ettiriyor. Covid 19 Pandemi süreci inşaat başta olmak üzere tüm sektörleri derinden etkiledi. Şantiye üretim hızlarının düştüğü ve satışların yavaşladığı inşaat sektöründe Delta İzsiz Holding hiç hız düşürmeden yapımını sürdürdüğü Delta Dubai Comfort
Projesi, geniş sosyal yaşam alanlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Projelerine yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz "Bir şehir içerisinde olması gereken tüm unsurlara projemiz içerisinde yer verdi diyebilirim. 14 katlı 102 odalı hastane, 25 Katlı Radisson Markalı
otel,1200 öğrenci kapasiteli okul, dünya markalarından oluşacak Waterpark Açık Hava Alışveriş Merkezi
, homeoffice-rezidance-business-kültür merkezi gibi projemizde onlarca alan mevcut. Projemizde yaşayan insanlar hiç dışarı çıkmadan tüm ihtiyaçlarını projemizin içerisinde karşılamış olacaklar. Aslında mini bir şehir inşaa ediyoruz desek çok daha doğru olmuş olur" dedi. Metrobüse 1, İstanbul Havalimanına ise 20 dakika uzaklıkta yer alan projeye yabancı yatırımcıdan büyük ilgi geldiğini kaydeden Seyithan İzsiz "1250 bağımsız bölümden oluşan projemize yabancılar büyük bir teveccüh gösteriyor. Şu anda satışlarımız çok iyi gidiyor. Böyle bir proje yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamaktan, ülkeme ve milletime hizmet etmekten mutlu ve gururluyum. Pandemi döneminde çalışan sayımızı arttırdık. Ben çalışan sayısı ile mutlu olan bir iş insanıyım. Bu zorlu süreçte taşeronlarımızla, işçilerimizle birlikte omuz omuza vererek birlikte çalıştık birlikte ürettik. Hepsine gösterdikleri gayret ve fedakarlık için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.