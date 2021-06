Lezita’dan 1.35 milyar TL’lik yatırım

Lezita, iç ve dış pazarda her geçen gün artan talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek amacıyla yeni yatırımını Kahramanmaraş 'ta hayata geçiriyor. Yatırım maliyeti yaklaşık 1.35 milyar TL olan yeni tesis ile Lezita, üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Bölgede doğrudan 3000'den fazla, dolaylı olarak ise on binlerce kişiye istihdam sağlayacak tesisin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor. Faaliyetlerini "İyi Besler Bizi" sloganı ile piliç eti kategorisinde daha besleyici, daha lezzetli ve daha pratik ürünleri geliştirme ve ulaşılabilir kılma misyonu ile sürdüren Lezita, iç ve dış pazardaki artan talebi karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek hedefiyle Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçiriyor. 1.35 milyar TL'lik (130 milyon euro) yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi'nin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor. Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu , "Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş'ta 200.000 m2'lik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimiz ilk aşamada 150.000 ton /yıl piliç eti, 35.000 ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300.000 ton/yıl piliç eti, 75.000 ton/ yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz.Kahramanmaraş'ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90.000 m2'lik alanda Broiler yem fabrikası ve 80.000 alanda m2'lik Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde 'de 40.000 m2'lik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde'de toplam 400.000 m2'lik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130.milyon euro olacak. Hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni yatırımımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 'daki bayilere ürün sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerin söyledi.