Giriş Tarihi: 25.12.2021

Anadolu İplik yatırımla büyüyecek

Anadolu İplik, 1940’lara dayanan geçmişi ve halen devam etmekte olan esaslı sanayi yatırımı hamleleri tekstil alanındaki en büyük oyunculardan bir tanesi oldu. Şirket 2022’de de yatırımlarda gaza basmayı planlıyor