Bayramda otoyollar ücretsiz

Bayram tatili için rotasını uzak yerlere çeviren vatandaşlar köprü, otoyol ve toplu taşıma trafiği yaşamak istemiyor. Bayram günlerinde şehir hatları vapurları, marmaray, otobüs (İETT), metro, metrobüs ve tramvay gibi araçların çalışma durumu netlik kazandı. Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler yap-işlet- devret projelerini kapsamayacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak. Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.