Konutta dolandırılmamak için bunlara dikkat

Olmayan evi, arsayı satma, maketten ev satıp projede vadedilenleri gerçekleştirmeme, tapuda dublör kullanma, kiralamada kar payı verdiğini iddia edip ödeme yapmama… Son dönemde yükselen gayrimenkul fiyatları nedeniyle uygun fiyata ev alma hayali kuranlar arasında dolandırılma olayları arttı. Tüm birikimini ev alma hayaliyle dolandırıcılara kaptırmamak için bu dönemde çok daha dikkatli olunması gerekiyor.Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında artış yaşandığını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 40-50 oranında yükseldi.İstanbul, Ankara, İzmir'de bu yüzde 100'e kadar çıktı. Öte yandan şu an maliyet fiyatlarındaki inanılmaz artış nedeniyle konut fiyatları ne yazık ki artmaya devam ediyor" dedi.Artan gayrimenkul fiyatları nedeniyle dolandırılma olaylarının arttığını aktaran Bezci, "Piyasa fiyatının çok altında ev vaadiyle dolandırıcılık olayları da paralelinde yükseldi. Cazip fiyat hayali kuranlar bu kişilerin tuzağına düşüyor, elindekileri de kaybediyorlar.Her zaman olduğu gibi asıl bu zamanlarda kurumsal firmalara yönelmek gerekiyor. Kurumsal, marka değeri olan firmaların bu gibi olaylara karışması neredeyse mümkün değil. Proje konutların, teslim tarihi, teslim sonrası hizmetler, sosyal donatı alanları, güvenlik açısından birçok avantajı var" diye konuştu.Bezci, sözleşmede vadedilenler gerçekleşmediyse, ya da teslim süresi geciktiyse ev sahiplerinin hukuki yollara başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek "Eğer projede size vadedilenler yapılmadıysa, yapılması konusunda bir adım atılmıyorsa dava açabilirsiniz.Mağduriyetiniz kanıtlandığında yaptırımı olacaktır.Mağdur kişi evin geç teslimi nedeniyle zararları için tazminat talep edebilir" ifadelerini kullandı.Konut fiyatlarındaki artışın önümüzdeki süreçte devam etmesini beklediklerini aktaran Bezci, "Unutulmamalı ki en iyi yatırım gayrimenkule yapılan yatırımdır. Konut bir ihtiyaçsa ki ihtiyaçtır. Eğer kişinin evi yoksa en kısa zamanda şartlarını zorlayarak ev sahibi olması şu an gelecekte ev sahibi olmasından daha kolay" dedi.Efe Bezci, ev, arsa satın alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri verdi:- Tapuyu almadan ödeme yapmayın.Eğer ödeme önden olacaksa noter onaylı sözleşme imzalanmalı.- Tapuda yazan isim ile kimliğini gösteren kişinin isminin aynı olmasına dikkat edin. Evi, arsayı mutlaka görün.- Ödeme tapuda ismi yazan kişiye banka üzerinden yapılmalı.- Projenin inşaat ruhsatı ve irtifakına dikkat edin.- Konuta ilişkin ekspertiz raporu aldırılmalı ya da krediyle alınıyorsa banka raporu incelenmeli.