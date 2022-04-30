Orucun faydaları saymakla bitmiyor

Gerekli şartlara sahip her Müslümana farz olan oruç ibadetinin vücuda faydaları bilimsel olarak ispatlandı. Vatandaşlar "Oruç tutmanın faydaları nelerdir?" sorusuna cevap araken, Diyanet ve uzmanlar oruç tutmanın insan sağlığına faydaları konusunda açıklamalarda bulundu. İşte oruç tutmanın bilimsel faydaları... Orucun faydaları Diyanet tarafından da doktorlar tarafından da kesin olarak bildirildi. Vücutta aynı anda birçok mekanizmayı harekete geçiren oruç ibadeti, hem bedenen hem de ruhen şifalanmayı sağlıyor. Oruç tutmanın faydaları arasında bedenin gençleşmesinin yanında zihinsel ve bedensel arınma söz konusu oluyor. Peygamberimiz de oruç ile ilgili şöyle buyurmuştur "Aziz ve yüce olan Allah ademoğlunun bir iyiliğine on mislinden yediyüz misline kadar karşılık verir, ancak oruç hariç." Allah Teâlâ buyurur ki: "Oruç benim içindir, onun mükafatını ben veririm."Ruhun ve bedenin terbiye edildiği oruç ibadeti sırasında hem nefis terbiye edilir hem de zihin maddi düşüncelerden arınır. İftar ve sahurda ölçülü yendiği takdirde oruç tutmanın insan sağlığına faydaları bilimsel olarak onaylanmıştır.Oruç sırasında mide asidi düzenlenir ve sindirim sistemi daha iyi çalışır. Ayrıca mide hacmi küçülür ve yeme ihtiyacı azalır.Oruç sırasında fiziksel ihtiyaçlar geri planda bırakıldığı için beden zihinsel aktivitelere yoğunlaşır. Algılama ve odaklanma artar, hafıza güçlenir. Sindirimle vakit kaybetmeyen beden soyut aktivitelere eğilir. Duygular ve düşünceler ön plana çıkar.Kandaki lipit ve kolesterol düzeyinin azalması da orucun faydaları arasındadır. Böylece damarlar temizlenir ve kan dolaşımı artar. Bu da kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Kalp ritmi düzene girer, tüm organların faaliyeti olumlu etkilenir.Oruç sırasında yaşanan uzun süreli açlık, vücutta sürekli olarak hücre yenilenmesini desteklediği için organizmalar kendini kontrol eder ve kötücül faaliyetlere müdahale eder. Bu sayede kötü hücre oluşumu önlenir.Yiyecek ve içeceklerle yorulan karaciğer dinlenip kendini onarma şansı elde eder. Bu da vücudun birçok fonksiyonunun daha iyi gerçekleşmesini sağlar. Oruç tutmanın bilimsel faydaları arasında organ yağlanmalarının azalması da gösterilebilir.Sindirim sisteminin daha hızlı çalışması sayesinde karaciğer ve böbreklerdeki toksinler atılır. Böylece cilt de yenilenir ve daha genç görünür.