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Giriş Tarihi: 28.5.2022

13 ülkeden 950 yabancı deri fuarı için Antalya'ya geliyor

13 ülkeden 950 yabancı deri fuarı için Antalya’ya geliyor
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur Fuarı, 31 Mayıs'ta Antalya'da kapılarını açacak. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "İhracatta pazar çeşitliliğine odaklandık. 13 ülkeden 950 yabancı alıcıyı dört gün boyunca ülkemizde ağırlayacağız. Fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyoruz"dedi. Yılın ilk dört ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 40 milyon dolar ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor. İhracat ve üretim odaklı çalışan sektörün çatı STK'sı Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur fuarı, 31 Mayıs'ta Antalya'da kapılarını açacak. 13 ülkeden 950 yabancı alıcının ağırlanacağı fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Sektörün ihracat performansını değerlendiren Gürkan Gözmen, " Yılın ilk dört aylık rakamlarını incelediğimizde ihracatta yüzde 20 oranında bir artış söz konusu. Önemli olan bu artışı sürdürülebilir kılmak. Türkiye, bana göre deri kürk ve konfeksiyon sektöründe üretim potansiyeli ve kalite anlamında dünyada ilk üçte. Yabancılar da aynı doğrultuda düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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13 ülkeden 950 yabancı deri fuarı için Antalya'ya geliyor
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