Anıt Müze meraya döndü

Iğdır’da bulunan Soykırım Anıt ve Müzenin çim biçme işi koyunlara bırakıldı.Baharın gelmesiyle birlikte Kılıçlar Anıtı bahçesinde uzayan çimlerin biçilmesi işi, çim biçme makinesi yerine koyunlara bırakıldı.Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi, eski adıyla Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi Korona virüs nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. 1915-1920 tarihleri arasında bölgede yaşayan Ermenilerin Türklere karşı uyguladığı saldırıları sembolize eden Anıt Müzenin bahçesinde otlayan koyunları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Anıt Müze bahçesinde otlayan koyunları gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Mikail Bekir isimli vatandaş, “Soykırım Anıt Müze bahçesinde bulunan çimlerin biçilmesi makine ile yapılması gerekiyor. Yeşeren çimleri koyunların çekip kökten çıkartması toprağa zarar veriyor ve eko sistemi bozuyor. Burada otlayan koyunlar çimleri kökten çıkartırken, tırnakları ise zemini bozuyor. Yani buraya çim biçme makinesi lazım koyun değil. Çim biçme makinesi ile biçilse daha iyi olurdu” dedi.“Burası yayla veya mera değil ki”Buranın Anıt Müze olduğuna değinen Mikail Bekir, “Teknoloji varken koyunları burada otlatmak çok yanlış. Burası yayla veya mera değil ki koyunlar otlasın. Anıtın görüntüsünü bozuyor. Bence iyi bir iş yapılmamış” ifadelerini kullandı.“Koyunlar çim ve ağaçlara zarar veriyor”Anıt Müze yetkilileri tarafından çobanın koyunları ile birlikte getirildiğini ifade eden Mikail Bekir, “Kılıçlar Anıtı görevlileri bu hayvan sahibini çağırdı. Hayvan sahibi kendi kafasına göre buraya girip hayvanları burada otlatamaz her halde. Evim karşıda olduğu için kendi gözümle gördüm ve şahit oldum” şeklinde konuştu.Üzerinden bir ay geçmesine rağmen Anıt Müze kapısına asılan bilgilendirme notunda ise “30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır” yazısı dikkatlerden kaçmadı.