Özel sektörde maaşlar %10 artacak

?Hükümetin geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yaptığı yüzde 14'lük zam
artışının ardından gözler özel sektör
e çevrildi. Bazı kurumsal şirketler 2018 zam oranlarını belirleyip ocak maaşına yansıtırken, zam oranları üzerine çalışan ve bunu şubat-mart maaşlarına yansıtmayı planlayan şirketlerin oranı hiç de az değil.
Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Hay Group'un Türkiye'de bin 578 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği Ücret ve Yan Haklar Araştırması, büyük şirket ve holdinglerin maaşlarda ortalama yüzde 10 bir artış yapılacağını ortaya koydu. Yüzde 61'i ulusal, yüzde 39'u ise uluslararası şirketlerden oluşan araştırmada yerli ve yabancı şirketlerin paralel oranlarda zam yapmayı planladığı görülüyor.
KÂRLILIK VE BÜYÜME HEDEFTE
Sektör sektör zam oranlarının da belirtildiği araştırmaya göre, son yıllarda yatırımların arttığı enerji
dağıtım ve perakende yüzde 11.7 zamla lider. Savunma sanayisi, petrokimya ve gaz, lastik üretimi, madencilik ve liman da Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapmayı planlayan sektörler olarak öne çıkıyor. Emeklilik-hayat sigortası ve çağrı merkezi sektörleri ise yüzde 9 oranındaki artışla Türkiye ortalamasının altında kalıyor.
Araştırmaya katılan şirketlerin en önemli odakları ise kârlılık, sürdürülebilirlik ve büyüme... Şirketler, insan kaynağının yönetiminde ise performans yönetimine, çalışan motivasyonuna, ücret ve yan haklar alanlarına odaklanacağını belirtiyor. Şirketlerin büyük bir çoğunluğu bazı pozisyonların temininde zorluk çektiğini belirtirken, bazı da ise talep fazlası olduğunu vurguluyor. Şirketlerin temininde zorluk çekilen pozisyonların başında bilgi teknolojileri gelirken talep fazlası en çok olan pozisyon ise finans ve muhasebe olarak öne çıkıyor.
PRİM SİSTEMİNE ODAKLANIYORLAR
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, "Bu yıl sektörler arasında baz ücret artış bütçesinde belirgin farklılaşma görülmüyor" dedi. Yıldırım, baz ücret artışlarında marjinal olarak farklılaşmayan şirketlerin performans yönetimine, çalışanların kariyer gelişimine ve prim sistemlerine odaklanmayı planladıklarını vurguladı.
Ersin Yıldırım, geçmiş yıllarda sektörler arasındaki ücret artışının iki kata kadar değiştiğini belirterek, "Bu yıl dağılımın yüzde 9 ile 12 arasında olduğunu gözlemliyoruz. Bu sektörler arasındaki temel ücret farklarının azalacağını gösteriyor" dedi. Yıldırım, yönetim kurullarının performans yönetimine daha fazla önem verileceğini de ekledi.