Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüs vakalarının inişe geçtiği bu günlerde moralimizi daha da yükseltmek ve uzmanların her fırsatta tekrarladığı “Evde kal” çağrısına dikkat çekmek amacıyla, özel bir şarkı hazırlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu, korona virüsü yenerek yeniden normal hayata döneceğimizi vurguladıkları, “Gelecek Bizim” adında bir şarkı yaptı.İEÜ Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu, korona virüs salgını sürecinde “Gelecek Bizim” adında bir şarkı yaptı. Müziğini Abbasov’un hazırladığı, sözlerini ise Aslıhan Doğu’nun yazdığı şarkı, sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanacak. İlk etapta İngilizce olarak hazırlanan şarkıda, “Çok zor olduğunu biliyorum, evde yapacak şeyler bulmanın. Eğer evde kalırsan bu günler geçecek. Her şeye rağmen güneş yüzümüze parlıyor” ifadelerine de yer verildi.“Müziğin gücünü kullandık”Şarkı hazırlayarak müziğin gücünü korona virüsle mücadele sürecinde de kullandıklarını belirten Abbasov, “İnsanlık, korona virüsle ilgili zorlu bir süreçten geçiyor. Sokakta gezmenin bile ne kadar değerli olduğunu anladık. Her günün ve zamanın bir anlamı olduğunun farkına vardık. Korona virüsü elbette yeneceğiz. Titizlikle yürütülen çalışmalar, iyi sonuçlar vermeye başladı. Evde kalmaya devam ettiğimiz bu süreçte, şarkı aracılığıyla insanlara moral verebileceğimizi ve gerekli tedbirleri almaları yönünde onlarda farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Ben müziği hazırladım, Aslıhan Hanım da sözleri yazdı. İçimize sinen, güzel bir çalışma oldu” dedi.“Umut vermek istedik”İEÜ Psikoloji bölümünden geçtiğimiz yıl mezun olan, uzun süredir müzikle ilgilenen ve şarkının seslendirmesini de yapan Aslıhan Doğu ise, “Müzik ve sanat, insanlık tarihinin kadim dönemlerinden beri, duygu ve düşünceyi dışa aktarım yolu olarak kullanılmıştır. Öyle ki, bazen hissedilenler direkt olarak ifade edilemez. Hiçbir zaman umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmamalıyız. İnanıyoruz ki, her kışın bir baharı, her karanlığın da bir sabahı var. Biz de müziği kullanarak insanlara umut ışığı olmak istedik. Bunu yaparken, kendimizi ve toplumu korumanın önemine de vurgu yapmaya çalıştık. Umuyoruz bu günler geçecek ve en kısa sürede mutlu olacağımız bir geleceğe kavuşacağız” diye konuştu.