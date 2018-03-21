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Milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, dünya ikinciliği ile Erzincan’ı gururlandırdı

Erzincanlı 19 yaşındaki engelli milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, antrenörü olan babası Osman Yavuz'un desteğiyle Polonya'nın Zakopane kentinde, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonunun (INAS) düzenlediği Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda kısa slalomda ikinci oldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:55
Milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, dünya ikinciliği ile Erzincan’ı gururlandırdı

Dünya ikincisi milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, antrenörü olan babası Osman Yavuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu'nun eşliğinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Arslantaş, milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'un, Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası kısa slalomundaki ikincilik başarısını altınla ödüllendirdi.

Erzincan'ın her alanda başarı elde eden bir kent olduğunu belirten Vali Arslantaş, elde edilen başarılarla da gururlandıklarını kaydederek, Erzincanlı milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'a başarılarının devamını diledi.

İşitme engelli ve konuşma bozukluğu bulunan milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası kısa slalomda dünya ikincisi olarak gümüş madalya, büyük slalom Super-G yarışlarının toplamında ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiğini dile getirdi.

Gelecek yıl yapılacak olan Özel Sporcular Dünya Şampiyonası içinde hazırlıklarına şimdiden başladığı kaydetti.

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Milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, dünya ikinciliği ile Erzincan’ı gururlandırdı
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