Başarılı sporcudan Düzce Üniversitesi Rektörü’ne ziyaret

Son üç yıldır 57 kg'da üniversiteler arası şampiyonluk dereceleri olan Abdüssamet Uğurlu, 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Adana'da yapılacak seçmelere katılarak Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Düzce'yi ve ülkemizi temsil etmeye çalışacak.

Milli Takım seçmeleri öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörünü ziyaret eden başarılı sporcu, şampiyonalarla ilgili bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Abdüssamet Uğurlu ve milli takım antrenörü Muhammet Bişgin'i kazandıkları başarılar için tebrik ederek gelecek turnuvalarda başarılar diledi.