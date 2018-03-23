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Başarılı sporcudan Üniversitesi Rektörü’ne ziyaret

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan ve birçok ulusal ve uluslararası Muay Thai şampiyonluğu bulunan Abdüssamet Uğurlu, milli takım antrenörü Muhammet Bişgin ile birlikte Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:19
Başarılı sporcudan Düzce Üniversitesi Rektörü’ne ziyaret

Son üç yıldır 57 kg'da üniversiteler arası şampiyonluk dereceleri olan Abdüssamet Uğurlu, 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Adana'da yapılacak seçmelere katılarak Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 'yi ve ülkemizi temsil etmeye çalışacak.

Milli Takım seçmeleri öncesinde Rektörünü ziyaret eden başarılı sporcu, şampiyonalarla ilgili bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Abdüssamet Uğurlu ve milli takım antrenörü Muhammet Bişgin'i kazandıkları başarılar için tebrik ederek gelecek turnuvalarda başarılar diledi.

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Başarılı sporcudan Düzce Üniversitesi Rektörü’ne ziyaret
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