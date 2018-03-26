Batman ulaşımda devrim yaşıyor

Batman
Belediyesi, kentte toplu taşımayı her geçen gün daha da geliştiriyor. Araç filosuna yeni araçlar ekleyen belediye yeni güzergâhlarla Batmanlıların ulaşım sorununa çare oluyor. Belediye tarafından alınan yeni otobüsler şehirlerarası otogarda düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan ve firma tarafından iki aracın belediyeye hibe olarak teslim edildiği törende konuşan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Batman Belediye Başkanlığı olarak araç filomuza 24 adet büyük otobüs, iki adet yarım otobüs ekleyerek toplam taşıma kapasitemizi yüzde 35 oranında artırmış bulunmaktayız" dedi. 26 YENİ ARAÇ
Yönetime gelindikten sonra yapılan çalışmalar sonucunda şehir içi toplu taşıma alanında rahatlama sağlamak amacı ile yeni araç alma çabamız başarıyla tamamlandığını belirten Belediye Başkan Vekili Aksoy, "Belediyemiz tarafından Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile 7 milyon 941 bin 375 lira bedel ile 87 kişi kapasiteli 24 büyük otobüs, engelli hemşerilerimiz ve ihtiyaç alanlarında kullanılmak üzere iki adet yarım otobüs olmak üzere toplam 26 araç ulaşım filomuza dahil edilmiştir" dedi. TRAFİK AKIŞINA DÜZENLEME
Ulaşımda kangrenleşen sorunları çözmek için çaba sarf edeceklerini belirten Aksoy, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Vekili Aksoy, "Kent içindeki sinyalizasyon sistemlerinin kurulumunu ve düzenli ilerleyişini takip eden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü aynı zamanda ihtiyaç duyulan kavşaklardaki sinyalizasyon sistemi oluşturma çalışmalarını da yürütüyor. Emekli TOKİ, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı ile Mezopotamya Caddesinin kesiştiği kavşak, İkiz Kule kavşağı, Yeni Komando Kavşağı ve İHL kavşaklarında sinyalizasyon sistemi kuran müdürlük tespit çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulan yeni yerlere de sistemin kurulacağı belirtildi. Kent merkezindeki trafik akışının düzenli gerçekleşmesi için sinyalizasyon sistemi kurulum ve bakım çalışmalarının yanı sıra ekipler yayaları cadde ve sokaklardaki araç hız tehlikesinden korumak için de son dönemde kentin faklı bölgelerinde yollara 600 metrelik kasis döşedi. Engellilerin rahat bir şekilde yollardan geçmesi için kent içinde 21 noktaya görme engelliler için ses cihazı çalışması da yürüten müdürlük yeni faaliyete koyduğu Toplu Taşıma Denetim aracı sayesinde bu alandaki sorunları azaltmayı hedefliyor" diye konuştu. KAPASİTE YÜZDE 35 ARTTI
Bugüne kadar toplu taşıma alanında 48 adet otobüs ile toplam 10 güzergâhta vatandaşlara hizmet verildiğini kaydeden Aksoy, "Ortalama 757 bin 700 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Belediye Toplu Taşıma araçları yeni alınan araçlarla bu kapasiteyi yüzde 35 oranında artırarak aylık 979 bin 500kişiye ulaştırmış oluyor. Batman Belediyesi olarak konforlu, hızlı, güvenli ve ekonomik bir çalışma yöntemiyle vatandaşlarımıza çağdaş bir ulaşım imkânı sunmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla araçlarımızda görevlendireceğimiz sivil personel aracılığı ile hassas bir şekilde verilen hizmeti denetleyeceğiz. Çalışanlarımızın olanaklarını kalite standartlarına uygun olarak vatandaşlarımıza sunmasını sağlayacağız" diye konuştu. Aksoy, araç filosunun yeni araçlarla 74 otobüse çıktığını söyledi.