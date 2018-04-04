Suluova’da yeni otogar hizmete girdi

Yeni otogarın kente yakışır nitelikte modern bir yapıya sahip olduğunu belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Toplamda bin 200 metrekare alana sahip olan yeni şehirlerarası otobüs terminalimizi 120 gün içerisinde tamamladık" dedi.

Ferah ve geniş bir mekan olması düşünülerek tasarlanan otogarda bekleme salonu, kafeterya, büfe ve yazıhanelerin eşliğinde bebek odası, emanet odası, mescit, tuvalet, polis odası, zabıta odası ile yönetici odasının da yer aldığına değinen Üçok, "Görev süremiz içinde bizlere inanıp güvenen tüm hemşehrilerimizin gurur duyacağı bir hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.