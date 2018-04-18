'Kurnaz' çoban keçileri zurna ile otlatıyor

Samsun ilçesinin Çekalan Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Kurnaz (47), keçilere zurna çalarak daha derli toplu bir şekilde otlatmayı başardığını söyledi. 8 yıldır keçi beslediğini, 2 yıl önce ise kendi gayretleriyle zurna çalmayı öğrendiğini belirten Kurnaz, "Koyunlara kaval çalınır. Ben keçilere zurna çalıyorum. Zurnayla genelde ağır havalar çalıyorum. Zurna sesiyle keçiler daha kolay kontrol ediliyor. Fazla uzağa gitmiyor ve birbirlerinden ayrılmıyor. Zurna sesinden ürkmeden otluyorlar. Keçilere zurna çalmak işimi kolaylaştırıyor. Koyunlara kaval, keçilere zurna çalınır" dedi.

110 keçisi bulunduğunu ve bunların 60'ının kurbanlık olduğunu ifade eden Kurnaz, geçimini bu yolla sağladığını, işinden memnun olduğunu söyledi. Para için düğünlerde zurna çalmadığını kaydeden Kurnaz, mesleğinden ve keçilere zurna çalmaktan dolayı mutlu olduğunu ve zurna çalarak keçileri etkilemeyi başardığını belirtti.

'Kurnaz çoban', "Koyunlara kaval, keçilere zurna'' esprisiyle sözlerini tamamlayarak keçilerle ormanlık alanın içlerinde kayboldu.

