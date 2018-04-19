Diyarbakır Ergani’de turizm atağı

Ergani İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ın girişimleriyle ilçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü organizesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle bu yıl 42'ncisi kutlanacak olan "Turizm Haftası" nedeniyle ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İlçenin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı amacıyla okullarda düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra tarihi Hilar Mağaraları ve Çayönü'ne geziler düzenlenecek. Cumartesi günü de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden Hazreti Zülküfil'in makamının bulunduğu Makam Dağı'na yürüyüş gerçekleştirilecek. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, ilçenin turizmde hak ettiği yeri alabilmesi için geçen yıldan itibaren çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Turizm açısından önem arz eden Makam Dağı, Enüş Peygamber Türbesi, Çayönü ve Hilar Mağaraları gibi ilçemizin tarihi ve turistik yerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve ülke turizminde hak ettiği yeri alması için geçen sene başlattığımız ve gelenekselleşen Makam Dağı yürüyüşümüzü bu sene de gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş bir önceki yıla göre daha kapsamlı ve katılımın daha fazla olduğu bir etkinlik olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe bekliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU