O bir Mardin sevdalısı Mardinlilerin Süleyman babası

Süleyman Bölünmez
, kendini adeta Mardin'e hizmet etmeye adayan, sivil toplum kuruluşlarında, meslek örgütlerinde ve hemşeri derneklerinde çok aktif rol alan, bir kısmının da kurucusu ve yöneticiliğini yapmış biri. 22. Dönem Mardin Milletvekili
olan Bölünmez, tarihi kentte spordan eğitime, kültürden sağlığa, belediyecilikten sosyal alandaki projelerine kadar her alanda destek verdi. Mardinlilerin bazen "Süleyman Baba" bazen de "İmparator" unvanı verdiği Süleyman Bölünmez; alçak gönüllülüğü, Mardin sevdası ve Mardinlilere olan ilgisi ile yaptığı hizmetler nedeniyle bu unvanları fazlasıyla hak ediyor. Mardin ve Ankara'daki bürosunda, görevlendirdiği asistanları ile haftanın her günü 24 saat hizmet vererek bugüne kadar kendisine yönelen yüzleri başka yönlere çevirtmeden gönüllerde yer edinmeyi bilen Bölünmez, Türkiye
'nin dört bir yanında dara düşenlerin hemşerilerinin imdadına 'Hızır' gibi yetişen biri aynı zamanda. Bu sevgi Süleyman Bölünmez'i bir dönem meclise taşıdı. O yetmedi bir de desteklediği belediye başkan adayı Metin Pamukçu'yu da, belediye başkanlık koltuğuna oturmayı başardı. Son seçimlerde Mardinlilerin bir kez daha meclise taşımak istediği Bölünmez'in teknik nedenlerden dolayı listede olamaması üzerine bu kez kızını meclise taşıdılar. Mardinlilerin bu sevgisini karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da önce kızı Ceyda Hanımı
(Ceyda Bölünmez Çankırı
) Türk siyaset tarihinin ilk kadın Meclis İdare Amiri yaparak hem Mardinli kadınlara verdiği değeri gösterdi, hem de Bölünmez ailesini onurlandırdı. "BÖLÜNMEZ EĞİTİM VAKFI" Hizmetler derken en çok hangi alanda destek verdiniz?
"Her şeyin başı eğitimdir düsturu ve hedeflediğim eğitim yaşamımın olmaması nedeniyle 20 yıldır Mardin'de eğitime destek olmaya çalışıyorum. Eğitim alanında yapılan her türlü çalışma ve desteğe büyük önem veriyorum. İlk olarak eğitim bursu ile başladım. Her öğrencimiz, hem Mardin'imizin hem de Türkiye'mizin geleceğidir. Burs verdiğiniz her öğrenciyle ülkemizin geleceğine katkı sağladık. Bugüne kadar yılda 750 öğrenci olmak üzere 10 bin'den fazla gencimize eğitim bursu vererek başladım. Birçok yerde karşılaştığım gençlerin "Sizin katkınızla eğitimimizi tamamdık" şeklindeki sözlerinden aldığım hazzın tarifini anlatmam imkânsızdır. 10'un üzerinde ilk, orta, lise ve fakülte binası yaptırdım. Fakülte demişken buraya bir parantez açmak istiyorum izninizle! Mardin Artuklu Üniversitesi
'nin kuruluş çalışmalarında önemli girişimlerimiz, güzel çalışmalarımız oldu. İstanbul'da kısa adı MAREV olan Mardin Eğitim Vakfı'nda kurulacak üniversitemizle ilgili yapılan ilk toplantıda, o gün hiç unutmuyorum, üniversitedeki ilk taşı koyma gibi bir hedefim olduğu için söz aldım. Aslında söz aldığımda niyetim üniversitemize ilk fakültenin yapını üstlenmek içindi ancak konuşmamı tamamladığımda duyduğum heyecanın etkisiyle bu sayıyı iki fakülteye çıkarmış idim. O sözün üzerinden üniversitemizin kuruluş çalışmalarını hızlandırdık ve ben deniz de verdiğim sözü hiç aksatmadan yerine getirdim. Ancak, şuanda üzülerek ifade etmeliyim ki; üniversitemiz hedeflediğimiz noktada değil maalesef, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin üniversiteler arası başarı sıralamasındaki yeri, son günlerde çeşitli polemiklerle eğitim başarısından çok, farklı konularla, farklı polemiklerle gündeme geliyor olması, bir eğitim gönüllüsü olarak beni gerçekten çok üzüyor. Şimdiki aklım olsa, bu fakülteleri şuan kuruluş çalışmalarını sürdürmekte olduğum 'Bölünmez Eğitim Vakfı'nın bünyesinde kendi adımı taşıyan özel bir üniversitenin bünyesinde kurmak isterdim. İnşallah ömrüm vefa ederse de bu hayalimi hizmetkârı olmaktan şeref duyduğum, sevdalısı olduğum Mardin'de gerçekleştireceğim. Kuracağımız vakfın çatısı altında bütün eğitim desteğimizi buradan koordine edip sürdürme devam edeceğim. Dolayısıyla; Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde hem Rahmetli babam adına, hem de kendi adıma iki fakülte yaptırarak üniversiteye hibe ettim. Bu vesileyle; Rahmetli babam Hacı Ahmet Bölünmez ile merhume Annem Hacı Suphiye Bölünmez'in eğitime verdiği önemi bir anlamda yerine getirdim, onların aziz hatırasını yaşatmış oldum." "ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM" Eğitimlerde ne gibi destekleriniz oldu?
"Ben hedeflediğim eğitimi göremediğim için eğitimin önemini çok iyi bilen ve bunu önemseyen biriyim" diyen Bölünmez şöyle konuştu: "Gençlerimizin devletine, milletine ve bayrağına yararlı birer birey olarak yetiştirilebilmeleri için bu alanda hiçbir fedakârlıktan kaçmadım, kaçınmayacağım da. Gençlerimiz okusun istiyorum. En son Derik ilçemizde hain bir pusuyla şehit edilen Rahmetli Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'e olan vefa borcumuzu ödemek için onun adına ilçenin en güzel okulunu yaptırdık. Şehit Kaymakam M.F.S. Anadolu Lisesinin açılışını üç bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız
ın telekonferansla katılımı ile gerçekleştirdik. Şehidimizin ruhu şad olsun. İnşallah burada binlerce Muhammed Fatihler yetişecek. Gerek Mardin merkezde gerekse de diğer ilçelerimizde yaptırmış olduğumuz okulların eğitimdeki başarıları göğsümüz kabarıyor. İşte bu başarılar da bizleri mutlu etmeye yetiyor." "KALICI ESERLER YAPIYORUZ" Eğitimi ne çok önemsediğinizi anlatırken gözlerinizdeki ışıltıdan anlamak zor değil, başka hangi alanlarda hizmetleriniz var?
Mardinli bir işadamı olarak Mardin'den kazanmaktan çok Mardin'e harcamayı ve kalıcı eserler oluşturmayı kendisine şiar edindiğini ifade eden Bölünmez, "İşte bunun için çocukluğumu yaşadığım sokakları, sıralarında okuduğum Gazipaşa İlköğretim okulumun, sevgili ailemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın ve çok sevdiğim Mardinli hemşerilerimin hatırası olan Mardinimize imkanlarımız dahilinde hizmet etmeye çalışıyoruz. İzin verirseniz bunların ayrıntısına çok fazla girmeyelim, bu hizmetlerimizi hemşerilerim zaten yakinen biliyorlar. "AK PARTİ TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTI" Siyasete yeniden dönecek olursak, Siz meclise bağımsız olarak girdiniz, kızınız Ceyda Hanım ise AK Parti'den. Peki AK Parti'yi diğer siyasi oluşumlardan farklı kılan şey sizce nedir? AK Parti
kurulduğu tarihten itibaren vesayet sisteminin her türlüsü ile mücadele ettiğini belirten Bölünmez, "Bu mücadelede tek bir hedefi vardı, o da milli iradenin tecelli etmesiydi. Yıllarca vesayet sistemi sebebiyle vatandaşımızın tercihleri yönetime yansımamıştı. Söz konusu vesayetlerin Türkiye'de faklı krizlere sebep olduğu dönemlerde aziz hemşerilerimin teveccühüyle ben deniz meclise bağımsız milletvekili olarak girmeyi başarmıştım. O dönemde 367 garabetini hatırlıyor olmalısınız. Bağımsız bir milletvekili olmama rağmen vesayetlerle mücadele eden AK Parti'nin mücadelesinin bizatihi tanığıydım. Ak Parti'ye mensup değildim belki ama O dönemde hemen hemen meclisteki bütün oylamalarda tarafım hep AK Parti'den yana olmuştu. Nihayetinde aradan geçen 15 yıllık zaman tarafımızı ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi bizlere.. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ufku, engin feraseti ve liderliğiyle 15 yılda bir yandan saymakla bitiremeyeceğimiz vesayet odaklarını ortadan kaldırdı, öte yandan da dışa göbeğinden bağımlı olan bir ülkeyi, Dünya'nın en güçlü ülkelerinin ligine taşımış oldu. Bu büyük siyasi duruşun tezakürünün yansımasıdır aslında. Bununla birlikte; AK Parti Hükümetleri döneminde ülkemiz, alt yapıdan - üst yapıdan tutunda sosyal ve siyasal alanlardaki gelişmelerle de birçok büyük proje ve devrim niteliği taşıyan reformlarla bu süreç taçlandırıldı. Dileğim odur ki; İnşallah AK Parti, daha nice 15 yıllar bu güzel ülkemizi yönetir de daha ileriye muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarır. AK Parti, Türkiye'de her iki seçmenden birinin oyunu almayı başarmış, ulaşılması imkânsız olan bir siyasi teveccühe mazhar olmuş bir dava partisidir. AK Parti, almış olduğu % 49,5'lik sonuçla da tüm dünyaya ben buradayım mesajını veren bir parti. Türkiye sadece misak-ı milli sınırları içerisinde olan vatandaşların partisi değil; ümmet coğrafyasında ve dahası dünyada yaşayan bütün mazlum insanların umudu olmuş bir partidir. Onun için şunu tekrarlayacak olursak; Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte eski Türkiye değil!.. 15 Temmuz'da büyük liderinin seslenişiyle sokaklarda namluya karşı göğsünü siper etmiş, liderine yakışan bir edayla kendisine biçilen role esir kalmayacak güçlü bir Türkiye'den söz edebiliyoruz. Türkiye artık büyük hedefleri, büyük iddiaları, uzun stratejik planları olan bir ülkedir. Ben işim gereği çok fazla şehir gezen biriyim. Dolayısıyla da ülkemizdeki değişimi geçmişle kıyaslamasını yapmakta hiç zorlanmıyorum. 15 yıl önce ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirlerine bağlı iken bugün, 75 şehrimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda." "BÖLÜNMÜŞ YOLDA 10 KAT ARTIŞ" Peki yapılan bu hizmetlerin Mardin'e yansıması ne durumda?
Mardin'de 2003 öncesi bölünmüş yol uzunluğu 28 km, iken şu anda 251 km bölünmüş yolun olduğunu ifade eden Bölünmez, "İnşallah çevre yolu projemizde hazır Mardinlimize çevre yolunu kazandırmak ve projenin ivedilikle hayata geçirilmesi adına tüm gayret ve çabamızı gösteriyoruz. Artuklu trafiğini rahatlatacak battı-çıktı projesi bitmek üzere. Mardin-Midyat yolunun Hop Geçidinden Midyat'a kadar ki bölümü kısa sürede bölünmüş yol olacak. Mardin'in kalkınmasında yeni bir hamle olacak olan 2. OSB ve Mardin Lojistik Üssü Merkezi'nin yapımı devam etmekte, lojistik merkezimiz açıldığında OSB'lerimizde farklı sektörlerde üretilen malların 1,5 milyon tonu, bu merkezin üzerinden taşınması öngörülüyor. Hızlı tren hattı çalışmaları Mardin'e ulaşıyor. GAP Sulama Kanalları'nın Mardin'e ulaşması artık an meselesi. İşte bütün bunlarla birlikte daha sayamayacağımız nice yatırım yapıldı ve nice projeler üzerinde çalışmalar da sürdürülüyor." "YILDA 5 MİLYON TURİST HEDEFİ" Peki görevlendirilen Kayyum Belediyelerin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Kamunun görevinin kamuya hizmet olduğuna dikkat çeken Bölünmez, "Belediyeler de kamu kurumu olduğu için tek görevleri var o da halka hizmet etmektir. Eğer siz kamuya hizmet etmiyorsanız bunun bedelini Hukuk önünde ödersiniz. Kim ki bu ülkenin huzuruna kastediyor, bu millete hizmet etmek için gönderilen ödenekleri farklı alanlara yönlendirirse bunun hesabını vermek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliği, dik duruşu ve kararlı yönetiminde siyasi parti farkı gözetmeksizin vatandaşa hizmet etmek üzere gönderilen ödeneklerin hain planlara alet edilmesinin önüne geçildi. İşte bu ödenekler şimdi olması gereken alanlardaki hizmetlerde kullanılıyor. Kuşkusuz burada devletin tek elden hareket ediyor olmasının avantajlarını da görmezden gelemeyiz. Belediyelerimizde görevlendirilen kayyumlarımızın yönetim anlamında önleri açık, Sayın Cumhurbaşkanımız, kayyum görevlendirmesi yapılan bütün belediyelerimize pozitif anlamda bir ayrıcalığı oldu. Hiçbir bürokratik engeli olmayan başkan vekillerimize de sadece hizmet etmek kalıyor, yapılan çalışmaları olumlu bulmakla birlikte kadim bir kültürün mirası olarak günümüze kadar gelen bir tarih ve kültür şehri olan Mardin'in daha büyük hizmetlerle, daha büyük çalışmalarla geleceğe taşınması gerektiğini düşünüyorum. Gelecekte yılda 5 milyon turisti ağırlamayı önüne hedef koyan, UNESCO Kültür mirası listesine girme hedefi olan Mardin'i adeta şaha kaldıracak, bütün dikkatleri Mardin'in üzerine toplayacak büyük projeleri önümüze hedef koymamız ve çok geç kalmadan bunları hayata geçirmenin vakti ve zamanıdır diyorum. Dolayısıyla; kayyum yönetimleriyle geçen zaman zarfında; birçok ilçemiz ilk defa hizmetle tanışmış oldu. Yapılan çalışmalar ve projeler beni mutlu ediyor. Özellikle beton asfaltlarla kaplanan yollarımız, parklar ve bu parkların içerisindeki sosyal donatı alanları, çevre sağlıklaştırması, parke taşı döşemelerinde ciddi mesafe kaydedilmiş. Çok heyecanlı ve özverili ekiplerin iş başında olduğunu görüyoruz. Mardin'de çukur siyasetinin yerini hizmet siyasetinin aldığını söyleyebiliriz. İnşallah bizler de elimizden geldiğince projelerine destek olacak ve yapılan bütün çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz. "HER GÖREV; BAŞIMIZIN, GÖZÜMÜZÜN ÜZERİNDEDİR" Son olarak bundan sonraki yaşamınızda önünüze hedef olarak koyduğunuz, sosyal ya da siyasal bir hedefiniz var mı?
"Biz, mazlumların hamisi, ümmet coğrafyasının güçlü sesi Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına inanmış onun izinde yolumuza devam ediyoruz. TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili olan kızımız Ceyda hanım, beklediğimden çok daha başarılı bir grafik çizerek milletimizin verdiği vekaleti hakkıyla yerine getiriyor olmasından duyduğum gururla sahadaki çalışmalarımızı destekleyici bir unsur olarak sürdürüyorum. Şahsım adına söylemem gerekiyorsa ben hiçbir zaman unvan ve etiketlerin gölgesine yada getirisine sığınmadım. Hizmetkârları olmaktan büyük şeref duyduğum hemşerilerimin gönlünde yer almak bana verilecek bütün unvanların ötesindedir. Gönül verdiğimiz AK Dava'da görevin istemediğinin de bilincindeyiz. Reisimizin yolunda bize düşecek her türlü görev, Mardinlilerin meşhur değişiyle; "Başımızın, gözümüzün üzerindedir." SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ KİMDİR? Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1956, Mardin doğumluyum.
Babam ortaokuldan sonra iş
hayatına atılmış bu nedenle
bizim eğitim görmemizi
çok istiyordu. Mardin Gazipaşa
İlkokulundan mezun
olur olmaz(1968) babam
daha iyi bir eğitim almamız
için Ankara'ya götürdü
bizi. 1972 Yılında Gazi Osman
Paşa Ortaokulu'ndan mezun
oldum. Ancak ben de ortaokuldan
sonra okuyamadım.
Çocuk yaşta sonra farklı sektörlerde
çalıştıktan sonra
ticaretle uğraşmaya başladım.
Hemşerilerimin teveccühü
ile 22. Dönem Milletvekili
seçimlerinde Mardin
Halkı tarafından bağımsız
milletvekili olarak seçildim.
1997 - 2007 Yılları arasında
Mardin Spor Kulübü Başkanı
olarak görev yaptım. Büyük
gayretlerle ile Mardinspor
takımını Birinci Lige taşımayı
başardık. 20 yıldır kadim
şehrimiz Mardin'ne ve aziz
hemşerilerime hizmet etme
yoluna kendimi adadım,
başta eğitim ve olmak üzere
farklı alanlarda hizmetlerimi
sürdürüyorum. ?BÖLÜNMEZ'İN ÇALIŞMALARINDAN BİR KAÇI
Süleyman
Bölünmez, Mardin'e son 20 yıl içinde eğitim ve sosyal alandaki yardım ve yatırımlarının yanında sağlık alanında binlerce hemşerisinin tedavisini üstlendi. Bunun yanında hastanelere 10'un üzerinde ambulans ve tıbbı malzeme yardımı, belediyelere 30'un üzerinde çöp toplama ve itfaiye araçları, Tarihi Mardin sokaklarının onarımını, elektrik kablolarının yer altından döşenmesi, su depoları ve ana isale hatlarına bağlantılar yaptı, mezarlıkların çevre düzenlemesini yaparak etrafını betonla çevrilmesi, camilerdeki ezan sistemlerinin yenilenmesi, özürlü vatandaşlarımız için özel yapım üç tekerlekli özürlü aracı, köy ve ilçelere taziye evleri yapılması, il ve ilçelere cami, çeşme onarımları ve halı döşemeleri, Melik Mahmut Cami'nin komple restorasyonu, Şar Mahallesi'nin merdivenlerinin yenilenmesi, Bilge Köyü mezarlığının yapımı, Binlerce muhtaç aileye kömür yardımı, Tarihi Hasan Ayyar çarşı ve Arasa İşhanın yangın sonrası tadilat ve restorasyonlarını üstlendi. Suyu olmayan köylere su kuyusu kazdırdı. 200'e aşkın köyde bulunan köy odaları ve taziye evlerine klima, televizyon ve halı benzeri tefrişat desteğinde bulundu. Milletvekilliği döneminde muhtarlara bilgisayar desteğinde bulunan Bölünmez, kızı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın milletvekilliği döneminde de ilk verdiği bilgisayarları yenileyerek bilgisayar desteği verdiği muhtar sayısı 150'yi buldu.