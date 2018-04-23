TOKİ, Nusaybin’i yeniden inşa ediyor

Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde, terör olayları nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşaatına başlanan 4 bin 657 konutun yapımı hızla sürüyor. Büyük oranda tamamlanan konutlar, kısa süre sonra hak sahiplerine teslim edilecek. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, yaşanan terör olayları nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar için Başbakanlık TOKİ
(Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı'nca yapılan konutlarının yükseldiğini belirterek, kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, devletin, milletin büyük fedakârlıkları ile sonlandırılan bu terör olayları neticesinde şehrin hemen hemen yarısının yıkıldığını ifade ederek, şehrin yaşanmaz hale geldiğine dikkat çekti. Özellikle 6 mahallenin tamamında neredeyse tüm yapıların yıkıldığını kaydeden Belediye Başkan Vekili Baysal, "Abdulkadirpaşa, Dicle, Fırat ve Yenişehir mahallelerimizde TOKİ tarafından konut inşaası faaliyetleri kapsamında 11 etapta yapılması planlanan toplam 4 bin 657 adet konut, 474 adet ticari birim, 5 adet camii, 4 adet taziye evi ve 3 adet okul yapımı halen devam ediyor. Ayrıca, Zeynelabidin ve Kışla mahallelerimizde yine TOKİ tarafından konut inşaası faaliyetleri kapsamında 364 adet konut ve 30 adet ticari birimin yapımına kısa zaman önce başlandı. İnşaatlar hızlı bir şekilde yükseliyor" ifadelerini kullandı. NUSAYBİN PARKLARLA DONATILDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye, 5 yeni parkı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu
Nusaybin
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye, sosyal alanları artırmak ve vatandaşların dinlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturmak amacıyla çıktığımız yolda, kardeş belediyemiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nin destekleri ile 24 bin 374 metrekare alana kurulu 5 adet parkın yapımı tamamlandı. Bu parklarımızdan birisi olan engelsiz parkı, yöremizde ilk olacak şekilde engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" dedi. Nusaybin'de daha güzel yaşam alanları oluşturmak adına çalışmalar devam ederken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın girişimleriyle ilçeye 3 park daha kazandırılıyor. Belediye Başkan Vekili Baysal, "Belediyemiz tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve denetimlerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzce yapılacak olan 3 parkın çalışmalarına başlanıldı. İlk olarak Kışla Mahallesi Adar Sokak'ta yapımına başlanılan Demiryolu Parkı'nın çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir" ifadelerini kullandı. NUSAYBİN CADDELERİNE YILLAR SONRA SICAK ASFALT DÖKÜLDÜ
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, merkez mahallelerde bugüne kadar hiç asfalt görmeyen ve yıllardır bakım ve onarımı yapılmayan yollar sıcak asfalt ile tanıştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Nusaybin Belediyesi'nin iş birliği ile 1'inci protokol olarak toplam 56 kilometre güvenlik yolları kapsamında asfaltlama çalışmaları tamamlandı. 2'nci protokol olarak ise, toplam 120 kilometrelik anlaşma sağlanırken, yüzde 25'lik bir kısmı tamamlandı. Ayrıca ilçe genelinde devam eden alt yapı çalışmaları tamamlandığında tekrar asfaltlama işlemine başlanılacak. Kırsal mahallelerde de, asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Yollar Daire Başkanlığı ile birlikte 40 kilometrelik sıcak asfalt projesi başlatıldı. Yüzde 90'ı tamamlanırken, bugüne kadar hiç hizmet görmeyen kırsal mahallelerin yolları da asfalt ile tanıştı. NUSAYBİN CADDELERİNE YENİ PEYZAJ
Yıllardır
ihmal edilen Nusaybin'deki, Mardin Yolu Caddesi ana bağlantı yolunda Mardin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin iş birliğinde başlatılan düzenleme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu. Palmiye ağaçlarının dikildiği caddede, toplam uzunluğu 2 bin 92 metre, genişliği ise 30 metre olan caddenin, 18 metrelik kısmına taşıt yolu, 3 metrelik kısmına bisiklet yolu ve 3 metrelik kısmında kaldırım alanı ayrılmıştır. NUSAYBİN BELEDİYESİ YAŞLILARI UNUTMADI
Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri
Müdürlüğü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle program düzenledi. Demokrasi Parkı'ndaki yapılan kahvaltıda yaşlılarla bir araya gelen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Nurettin Şimşek, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Aslan ve Belediye görevlileri, kahvaltıya katılanların sorunlarını dinledi. BELEDİYE'DEN EĞİTİM KURUMLARINA SPOR ALANI
Nusaybin
Belediyesi, çocukların spora yönlendirme çalışmaları ve Milli Eğitime destek olma noktasında, okullara 20 adet spor alanı yapımına başladı. 4 okulda çalışmalar tamamlandı. Ayrıca 16 adet okulumuzun çevre duvarlarının grafik boyamaları devam etmektedir. Nusaybin'de toplam 22 okulun çevre düzenleme çalışmaları belediye tarafından yapıldı. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başlamadan önce ilçede okullarda ekipler tarafından temizlik çalışmaları tamamlanırken, tüm okulların da çevre düzenlemeleri yapıldı. NUSAYBİN BELEDİYESİ SPORA DESTEK VERİYOR
Nusaybin
Belediyesi, gençleri spora yönlendirme ve teşvik konusunda önemli adımlar atan belediye ilçede bulunan amatör spor kulüplerine maddi ve manevi desteklerini aralıksız sürdürüyor. Yaz Spor Okulları kapsamında çocukları ve gençleri spor aktivitelerine yönlendirerek, kötü alışkanlıklarından kurtulma noktasında önemli adımlar atıldı. Ayrıca yaz aylarında ilçede ilk olacak şekilde gençlere yönelik yüzme kursları düzenlendi. Denizi olmayan Nusaybin'de belirli okullara kurulan portatif havuzlar sayesinde çocuklar hem yüzme öğrendi, hem de doyasıya eğlendi. BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA TİYATRO GÖSTERİMİ
Mardin'in Nusaybin Belediyesi, çocukları da unutmadı. Belediye, tiyatro gösterimleri kapsamında 15 okulda bin 866 çocuğa ulaştı. Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında etkinliklerini sürdüren Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malatya'dan Nusaybin'e davet edilen Malatyalı tiyatro oyuncuları, kırsal mahallelerde bulunan ilkokul ve orta okular da sahne aldı. Gösteri, kırsal mahallelerde yer alan 15 okulda toplam bin 866 öğrenciye ulaştı. NUSAYBİN BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA TİYATRO GÖSTERİSİ
Mardin'in
Nusaybin ilçesinde belediye tarafından, gençleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak tutmak, aile bütünlüğüne dikkat çekmek ve kültürel değerleri korumanın önemini göstermek amacıyla birçok tiyatro gösterimi düzenlendi. Hemen hemen her hafta sergilenen tiyatro gösterileri ile bu değerler bir nebze olsun korunmuş oluyor. Bunlardan ayrı ilk defa yapılan 1. ve 2. Kültür Sanat Festivali ile çeşitli konserler verilirken, ilçede gençlere eğlence dolu vakit geçirme olanağı sağlandı.