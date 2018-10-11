Ahlat ParkAVM

AHLAT
Park AVM'nin ilçeye sosyal ve ekonomik katkıları her geçen gün artıyor. Ahlat Park AVM ile halkın Ahlat'ta birlikte zaman geçirecekleri bir mekan oluşturuldu. AVM, sadece Ahlat'a değil, bölgeye katkı sunuyor. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Türkiye'deki nadir AVM'ler arasında yer aldığını da ifade etti. Belediye Başkanı Çoban, "Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahiptir. 200'ün üzerinde araç kapasiteli kapalı otopark, düğün salonu, alışveriş yerleri, fastfood alanları ve 2 ayrı sinema salonu bulunuyor. Bayanlar ve erkeklere özel 2 ayrı hamam, sauna ve fittness salonları ve Konuk evi var. İlçeye katkısı her şeyden önemlisi ticari olacak. İnsanlarımızın Ahlat'ta birlikte zaman geçirecekleri bir mekan oluşturduk. AVM'miz Ahlat için oldukça güzel bir mekan olmasıyla birlikte bir çok sosyal ve kültürel alanda da halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tamamlanmıştır. Ahlat'ın AVM'si sadece Ahlat'a değil, bölgeye katkı sunacaktır. Halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. Ahlat AVM, toplam 85 bin metrekarelik kapalı alanda mağazaların yanı sıra düğün salonu, food court, 2 ayrı sinema salonu, kadın ve erkeklere özel 2 ayrı hamam, sauna ve fitness salonları ile hizmet veriyor. Ayrıca AVM, 200 araç kapasiteli otoparka sahip.