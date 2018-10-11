Kadim kent kimliğine kavuşuyor

Bitlis Valisi
ve Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu, "Bitlis
imiz, sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak" dedi. Bitlis Belediyesi, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmalarını hızla yürütüyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu ve teknik ekibi, tarihi dokusu ve yapısıyla eşine az rastlanır bir bölge olan kent merkezindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. DOĞU'NUN SAKLI CENNETİ
Çalışmaları hızla devam eden Kültür Sokağı
, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, "Bitlis her yönü ile bölgenin turizm cenneti olacak. Elimizde Türkiye'nin ender güzelliklerini bir arada bulunduran Doğu'nun saklı cenneti bulunuyor. Bu cennet parçası şehrimize bir hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bitlis ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapıyoruz. Ciddi bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis, yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere gelecek. Bitlis çarşısının restorasyon çalışmasının sokak sağlıklaştırma projesini yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile caddemiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. Bitlis'imiz, sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak" dedi. BİTLİS İÇİN ÇAĞ ATLAMA
Bitlis Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "İlk başta sancılı bir dönemden geçtik ama şimdi gözlemliyoruz ki sancılı bir dönem geride kaldı ve artık Bitlis için çağ atlama zamanı gelmiştir. Bugün gururluyuz, mutluyuz. Geldiğimiz günden beri sürekli uygulamaya çalıştığımız tarihi Bitlis'in gerçek kimliğine kavuşması adına belediye olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini hep söyledik. İşte gördüğünüz gibi ilk defa Bitlis'te sokak sağlıklaştırması projesini hayata geçirdik. Bugün burada yaklaşık 150 dükkanımızın dış camekan giydirmeleri toplamda 335 mülkte vitrin değişiklikleri, camekan değişikleri ve genel onarımları yapmış bulunmaktayız. 730 metrelik sokağımızda ve caddemizde yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları ile birlikte belli alanlarını trafiğe de açıp halkımızın hizmetine sunduk. Bitlis ilk günden beri vurguladığımız kadim kent kimliğine kavuşuyor" dedi. Burada gördüğünüz gibi başta belediye teknik personeliyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Ustaoğlu, "Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde mesai harcayarak vatandaşımızın esnafımızın mağduriyetini minimum düzeyde tutmaya çalışarak gerekli gayreti göstererek mutlu sona ulaştık. Artık ilk örneği olan bu çalışmamız tarihi geçmişi 7000 yıla dayanan görkemli ihtişamlı Bitlis Kalemizin altında başlattığımız bu proje inşallah seneye diğer sokaklarımızda da devam edecektir. Bitlis'e gelen konuklarımıza gururla gezdirip göstereceğimiz bu yerleri hayata geçirmiş olduk" dedi. USTAOĞLU: HALK İÇİN, HALKLA İÇ İÇE
HER fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve halkla sohbet eden onların istek ve şikâyetlerine çözüm olmaya çalışan Bitlis Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu, her zaman olduğu gibi halkla iç içe. Bitlis Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu, fırsat buldukça Bitlisli vatandaşları 7'den 70'e ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Sürekli halkın arasında olmayı tercih eden Başkan Ustaoğlu vatandaşlarla karşılaştığı her ortamda onlarla selamlaşıp sorularına, sorunlarına çözüm bulmak için elinden geleni yapıyor. Çocuklara da yoğun sevgi ve ilgi gösteren Başkan Ustaoğlu, onların istek ve düşüncelerini de dinliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren ve vatandaşların tüm sorularını büyük bir içtenlikle cevaplayan Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerinde halkın problemlerini dinleyen Başkan Ustaoğlu, "Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayarak, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini şehrin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Vatandaşlar halkın isteklerini halkın dilinden dinleyen bir belediye başkanına sahip oldukları için şanslı olduklarını ve yapılan çalışmaları beğendiklerini dile getirirken, Başkan Ustaoğlu'nun başarılarının devamını dilediler. HZ. HAMZA CAMİSİ İBADETE AÇILDI
DIYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ile birlikte Hüsrevpaşa Mahallesi cezaevi mevkisinde bulunan Hz. Hamza camisinin açılışı yapıldı. Gezi ve ziyaretlere bulunmak üzere Bitlis'e gelen Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Hz. Hamza camisinin bulunduğu mahalleye gitti. Burada mahallenin önde gelenleri ve cemaat tarafından karşılanan Erbaş ve Ustaoğlu, cami açılışı öncesinde birer konuşma yaptılar. 2 BİN KADIN FARKLI KÜLTÜRLERLE TANIŞTI
BITLIS Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentte ihmal edilen sosyal belediyecilik hizmetlerine de ağırlık veriyor. Belediye, kadınların sosyal hayata katılarak vakitlerini en güzel şekilde geçirmesi ve farklı kültürlerle tanışması için çevre illerdeki tarihi ve inanç turizminde önemli potansiyele sahip mekanlara geziler düzenledi. Bitlisli kadınlar için tüm imkanları seferber eden belediye, belirli aralıklarla düzenlediği gezilerle aralarında bugüne kadar il dışına hiç çıkmamış kadınların da bulunduğu 2 binin üzerinde kadını farklı kültürlerle buluşturdu. BİTLİS PARKLARLA DONATILDI
BİTLİS Belediyesi, kentte, daha önce hiç park ve spor alanları olmayan mahallelerde yaptığı modern parkları vatandaşların hizmetine sunuyor. Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra ihmal edilen sosyal belediyecilik hizmetlerine ağırlık veriyor. Belediye, "Vadideki güzel şehir" olarak bilinen ve 7 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için imkanları seferber ediyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte belediye hizmetlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. HER MAHALLEDE YOL ÇALIŞMASI YAPILIYOR
BITLIS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Cezaevi mevkiinde yıllardır kangren halini alan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yolun yıllardır ihmal edildiğine dikkat çeken Ustaoğlu, şehrin her mahallesinde yol çalışması yaptıklarını kaydetti. Bitlis'in her mahallesinde yol çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, bundan sonraki süreçte bu çalışmaların artarak ve hızlanarak devam edeceğini müjdeledi. HALKLA BULUŞMA TOPLANTILARI SÜRÜYOR
BITLIS Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu, Kent merkezinde 15 günde bir düzenli olarak mahalle sakinleriyle bir araya geliyor. Vali ve Başkan Ustaoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi. YARIM ASIRLIK SU ŞEBEKELERİ YENİLENİYOR
BITLIS Belediyesi yaklaşık 50 yıl önce döşenen kentin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek amacıyla 52 milyon 880 bin lira kaynak ayırdı. Bitlis Belediyesi, yıllardır adeta kangrene dönüşen kentin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma başlattı. Görevlendirme yapıldıktan sonra alt ve üstyapı ile sosyal ve kültürel projelerle önemli çalışmalar yapan belediye, mahallelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediyor. Hazırlanan projeyle, kentin 90 kilometrelik içme suyu ve 80 kilometrelik ana atık şebekeleri ile 70 kilometrelik parsel bağlantısı yenilenmeye başlandı. SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILIYOR
BITLIS Belediyesi, geçen yıl yaptırdığı modern binada sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavi işlemlerini gerçekleştiriyor. Hayata geçirdiği projelerle kentin çehresini değiştiren, tarihi ve doğal güzelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bitlis Belediyesi, sokak hayvanları için de geçen yıl Belediye Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Bitlis ile çevre il ve ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve bakımları, bu modern ve hijyenik binada yapılıyor. 15 TEMMUZ UNUTULMADI
BITLIS'TE 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Bitlis Ulu Cami Meydanı
'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından darbe girişiminden slaytların gösterildiği programda İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izletildi. BİTLİS'TE TARİHİ SİNEMA YOKUŞU RESTORE EDİLİYOR
BITLIS'IN tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması amacıyla hazırlanan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi Sinema Yokuşu'nun yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi cami, sokak ve evleri ile adeta açık hava müzesini andıran kentte, tarihi eserlerin ortaya çıkarılması amacıyla "Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" hazırlandı. BİTLİS'TE 10 ADET 4-6 YAŞ KURAN KURSU AÇILDI
BITLIS Belediyesi, Bitlis Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen protokol kapsamında 10 adet 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı. Bitlis İl Müftülüğü, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sadece bir sınıf ile başlayan 4-6 yaş Kuran kursu hizmetlerinde, 2017- 2018 döneminde 10'uncu kursu açtı. BİTLİS'TE KADIN YAŞAM VE EL SANATLARI EVİ AÇILDI
BITLIS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çarşı merkezinde kadınların istifade edebileceği el sanatları evi açtı. Sosyal Destek Programı ve Bitlis Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'nde kadınların yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergileyip satabilecekler. Yapılan mekanın açılışına Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte katıldı. BELEDİYEDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK
BITLIS Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehir merkezinde belirlediği 20 ihtiyaç sahibi aileye haftanın 7 günü sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor. Gidilen her evden hayır duasıyla ayrılan ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmak için gece gündüz araştırma yapıyor. 120 YILLIK TARİHİ BELEDİYE BİNASI HİZMETE GİRDİ
BITLIS'TE 120 yıl önce inşa edilerek Bitlis Belediye Başkanlığı olarak kullanılan tarihi bina, dokusuna uygun restore edilmesinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Bitlis Belediyesi, altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. KİMSESİZ YAŞLILARA EVDE BAKIM HİZMETİ
BITLIS Belediyesi, şehir merkezinde bakıma muhtaç kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliğini ve berber ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Bitlis Belediyesi, bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliklerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü, günlük hayatta rutin işlerini yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine periyodik olarak gidilerek, evde temizlik hizmeti veriliyor.