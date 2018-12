Çatak, turizmde iddialı

BUGÜN NELER OLDU

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çatak, sırtını Hakkari, Siirt ile sınırı oluşturan Kato Dağı'na dayıyor. Çatak doğal güzelliğinin yanı sıra birçok medeniyetten kalan kültür değerlerini de bağrında barındırıyor. Tarihten kalan 3 kemer köprü hala dimdik ayakta. Bunun yanında tarihi camiler, kiliseler ve taş evleri zamana adeta meydan okuyor.Çatak kendisine has ürünleriyle de Türkiye pazarında önemli bir yere sahip. Hatta bu ürünler için festivaller bile düzenleniyor. Çatak'ın zengin bitki örtüsü ve coğrafyası, karakovan bal üretimi için büyük bir imkan sunuyor. Çatak'ta üretilen yıllık 260 ton organik bal ilçenin ekonomisinde önemli bir yere sahip. 2410 ton üretilen ceviz ise Çatak'la adeta özdeşleşmiş. Yüksek rakımı nedeniyle Çatak'ta üretilen kaliteli cevizler birer vitamin ve protein deposu olurken, ceviz oymacılığı ise bir meslek haline geldi. Çatak'ın içinden geçen çayda yaşayan meşhur kırmızı benekli alabalığı ise ayrı bir değer. Bu balığın avlanması yasak. Ancak alabalık tesisleri Çatak'ta bir geçim kaynağı haline geldi. Çatak'taki doğal sulardan yapılan havuzlarda üretilen balıklar Türkiye'nin birçok bölgesine ulaştırılıyor.Çatak her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kışın dağlarında karın eksik olmadığı Çatak, bahar aylarıyla birlikte canlanan doğasıyla ve kendiliğinden akan Kanisipi Şelalesi ile yükselen dağların arasında, derin bir vadinin içinde yemyeşil örtüsüyle Çatak, ruhunu dinlendirmek isteyenler için bulunmaz bir mekan. Bölge kışın kayak sporu, yazın ise dağcılık için inanılmaz fırsatlar sunuyor.Çatak her yönüyle kendisine hayran bırakan bir ilçe. Ama Çatak'a asıl hayatı veren ilçenin içerisinden geçen Çatak Çayı. Dicle nehrinin en önemli kolu olan Çatak Çayı, ilçenin güzelliğine güzellik katıyor. 16 balık türünün yaşadığı Çatak Çayı'na nesli koruma altına alınan kırmızı benekli alabalık ayrı bir güzellik katıyor. Bahar aylarıyla birlikte eriyen kar sularıyla adeta coşan Çatak Çayı, su sporlarının da önemli bir mekanı. Çatak Çayı'nı özellikle yazın gençler rafting sporuyla renklendiriyor.Büyükbir değişim hamlesiyle kabuğunu kıran ve modern bir görünüme bürünerek göz kamaştıran Çatak'ın sokakları da artık ışıl ışıl. Çatak Belediyesi tarafından asfaltlama ve kaldırım çalışmaları tamamlanan yollar sokak lambalarıyla ışıklandırılınca ilçenin çehresi değişti. Son iki yılda Çatak'ı modern bir cazibe merkezi haline getirmek için yoğun bir mesai harcanarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımlar yapılıp asfalt dökülerek 84 adet üzerinde Selçuklu motifi bulunan aydınlatma direği yerleştirildi. Çatak artık geceleri de daha güzel olurken, ışıklandırma çalışması caddelere renk kattı.