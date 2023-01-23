1 2 Ne Demek? Tariflerdeki Ölçülerde ½, 1/3, ¼ Ne Anlama Gelir ve Ne Kadar Eder?

1 2 ne demek olduğu ne kadar eder ile aynı cevaba eş değerdir. Bu tür ölçüler hayatımızın her alanında vardır. Yine 1 4 ne demek olduğu da bilinen bir ölçüdür ve birçok alanda işe yarar. Aslında genellikle bir iş yapılmak istendiğinde daha önce yapılan işlerden hareket ederiz. Onlar bize örnek olurlar. Özellikle mutfağı ilgilendiren konularda 1/2 ne demek ve 1/3 ne demek olduğu karşımıza çıkar. Bu tür ölçüler daha önce yapılan tariflerde yer alır. Gösterilen tüm bu değerler farklı şekilde de gösterilebilir. ¼ ne kadar olduğu bu gösterimlerden bir tanesidir.

1 2 Ne Demek?

Ölçüler hayatımızın her alanında olan şeylerdir. Aynı zamanda hayatımızı kolaylaştırma özelliğine de sahiplerdir. Özellikle mutfak konuya dahil edildiğinde birçok ölçü çeşidiyle karşılaşırız. Örnek olarak bir çay kaşığı, bir su bardağı, bir çay bardağı ya da bir yemek kaşığı gibi ölçüler verilebilir. Ayrıca bu ölçüler mutfakta sık sık kullanılan, yemek ve tatlı tarifleri için birebir ölçülerdir. Bir şeyin doğru ve tam usulüne uygun yapmak istiyorsak belirtilen ölçülere de uymak gerekir. 1 2 ya da ½ ölçüsü de mutfakta oldukça yaygın kullanılan ölçülerdir. 1/2 ölçüsü bir şeyin yarısını ifade etmektedir. Örneğin ölçüyü su bardağıyla yapacaksak bardağın 1/2'si bardağın yarısı demektir.

Tariflerdeki Ölçülerde ½, 1/3, ¼ Ne Anlama Gelir ve Ne Kadar Eder?

Yemek ve tatlı gibi mutfağın vazgeçilmez ürünlerinde ölçüler konuya dahil edilir. Bu tür ölçüler birden fazla olduğu gibi birçok gösterim şekline de sahiptir. Örneğin bir şeyin yarısını belirtmek için 1 2, ½ ya da 1/2 şeklinde gösterebiliriz. Bunu yanı sıra 1/2'nin ne demek olduğu bir önceki başlıkta bahsedilmiştir. 1/3 ise örneğin ölçü kabı olan bardağın üçte biri demektir. Yani bardağı eşit şekilde üçe böldüğümüzü düşünürsek 1/3'ün ne kadar olduğunu da anlamış oluruz. ¼ ölçüsü içinde aynı şeyler geçerlidir. Yani bir bardağın dörde biri 1/4 demektir.