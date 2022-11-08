10. Sınıf Matematik Konuları - MEB Lise 2 - 10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

10. sınıf matematik konuları diğer alt sınıf matematik konusuna göre daha fazla geometri konusu içermektedir. Bu durum lise 2 öğrencilerinin matematik dersine biraz daha asılmasını ifade etmektedir. 10. sınıf matematik müfredatı meb bu dersin konu başlıklarını yoğun tuttuğu gibi birbirinden farklı alanları da ele almıştır. lise 2 matematik programı ve beraberinde oluşturulan ders kitabı bu yılın başında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Konuyla alakalı daha fazla bilgi almak için 10. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı konusunun incelenmesi gerekmektedir.

10. Sınıf Matematik Konuları

10. sınıfın matematik konuları 2022 2023 eğitim öğretim yılında güncellenerek erişime açılmıştır. 9.sınıf matematik konularına nazaran, 10. sınıf matematik müfredatında öğrencinin daha yoğun bir tempoda olmasını sağlayacak konu dizimleri mevcuttur. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ve bünyesinde barındırdığı değerli eğitimcilerle birlikte 10. Sınıf matematik konuları itinayla hazırlanmıştır. 10. Sınıf matematik konu başlıkları sırasıyla şöyledir: Sayma ve olasılık, fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, dörtgenler ve çokgenler, uzay geometridir.

10. Sınıf Matematik Konuları Kazanımları

Bu yılın kazanımları da konuların yoğun olmasından kaynaklı fazla olacaktır. Öğrenciler nasıl ki Yükseköğretim Kurumlarının Sınavına hazırlanırken yani TYT sınavına hazırlanırken 9. Sınıf matematik konularına dikkat etmesi gerekiyorsa, 10. Sınıf matematik konuları için de bu geçerlidir. Çünkü konu dağılımını incelendiğinde öğrencilerin 10. Sınıf matematik konularından sorumlu olduğu kanısına varılmaktadır. Bu nedenle 10. Sınıf matematik konularına genel olarak değinmek yararlı olacaktır. Aynı şekilde bahsedilenlerden hareketle öğrenciler sınava yönelik kazanımlar da elde etme şansı bulacaktır.

10. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem Müfredatı

Lise 2 öğrencilerini ilk dönem üç farklı ünite karşılamaktadır. Bu üniteler sırasıyla sayma ve olasılık, fonksiyonlar ve polinomlardır. Lise 2 öğrencileri için ilk dönem matematik dersleri üç üniteden oluşmakta fakat içeriğinde çok fazla ara başlık bulundurmaktadır. Bahsedilen ilk dönem konu ve ara başlıkları şu şekildedir:

1.Ünite-Sayma ve Olasılık

- Sıralama ve Seçme

- Permütasyon

- Kombinasyon

- Pascal Üçgeni

- Binom Açılımı

- Basit Olayların Olasılıkları

2.Ünite-Fonksiyonlar

- Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

- Fonksiyonlar

- Fonksiyon Grafikleri

- Doğrusal Fonksiyonlar

- İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

- Birebir ve Örten Fonksiyon

- Bileşke Fonksiyon

- Bir Fonksiyonun Tersi

3.Ünite-Polinomlar

- Polinom Kavramı

- Polinomlarda İşlemler

- Polinomların Çarpanlara Ayrılması

- Polinomlarda Sadeleştirme

10. Sınıf Matematik Konuları 2. Dönem Müfredatı

10. sınıf matematik konuları 2. dönem müfredatında denklemler ve geometri konularından olan dikdörtgenler, çokgenler ve uzay geometrisi yer almaktadır. İlk dönemde olduğu gibi bu dönemde de üç ünite vardır ve yine alt konu başlıkları oldukça geniştir. Bahsedilen ikinci dönem konu ve ara başlıkları şu şekildedir:

4.Ünite-İkinci Dereceden Denklemler

- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

- Karmaşık Sayılar

- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları

5.Ünite-Dikdörtgenler ve Çokgenler

- Çokgenler

- Çokgen ve Temel Elemanları

- Düzgün Çokgenler

- Dörtgenler ve Özellikleri

- Dörtgenler

-Yamuk

- Paralelkenarlar

- Eşkenar Dörtgen

- Dikdörtgen

- Kare

- Deltoid

6.Ünite-Uzay Geometri

- Katı Cisimler

- Dik Prizmalar

- Dik Piramitler