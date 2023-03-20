14 Ayar Altın Satarken Zarar Edilir Mi? 14 Ayar Altın Bozdururken Değer Kaybı Olur Mu?

Altında ayar kavramı oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü altın alımında ve satımında ayarlara göre işlem yapılır. 14 ayar altın satarken zarar edilir mi bu bağlamda öne çıkan sorulardan bir tanesidir. 24 ve 22 ayar altının saflık yüzdesi, 14 ayar altının saflık yüzdesinden daha fazladır. Saflık yüzdesi %58 civarında olan 14 ayar altınlarda yanıtı en çok merak edilen soru "14 ayar altın bozdururken değer kaybı olur mu?" sorusudur.

14 Ayar Altın Satarken Zarar Edilir Mi?

Elinizde bulunan 14 ayar bileziği, kolyeyi ya da yatırımlık herhangi bir altın satmak istediğiniz zaman satın aldığınız fiyata göre veya üzerinde bulunan işçiliğe göre yaklaşık olarak %30- 45 bir fiyat düşüşü yaşar. Bu düşüş, işçilik çok olduğu zaman artar işçilik az olduğunda ise azalır. 14 ayar altın %58 oranında saf altın içerir. İçeriğinde bulunan diğer maddeler ise yaklaşık %42 oranındadır. Siz 14 ayar altın alırken hem %58'lik altın fiyatı hem de kalan maddelerin fiyatlarını ödersiniz. Ancak 14 ayar altını satmak istediğinizde, kuyumcular yalnızca içerisinde bulunan altın bedeline para öder. Bu nedenle 14 ayar altın satarken zarar edilir.

14 Ayar Altın Bozdururken Değer Kaybı Olur Mu?

14 ayar altın bozdurmak istenildiğinde elbette ki bir değer kaybı olacaktır. Çünkü 14 gram altının içerisinde bulunan saf altın yüzdesi %58 civarındadır. Alırken daha az işçilikli gram ve külçe gibi altınları bozdururken değer kaybı daha azdır. Bu nedenle 14 gram altını eğer yatırım amaçlı alıp satmak istiyorsanız gram veya külçe altın şeklinde tercih etmek daha doğru olacaktır.