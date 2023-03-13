15 Günde Bir Lazer Yapılır Mı? Lazer Epilasyon Kaç Günde Bir Yapılmalı, Arası Kaç Gün Olmalı?

15 günde bir lazer yapılır mı konusunu araştırırken lazer hizmeti alacağınız kurumdan bilgi almayı da düşünebilirsiniz. Bunun yanında konu ile ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını da görebilirsiniz. Lazer epilasyon kaç günde bir yapılmalı araştırmasında lazer cihazının özellikleri ve lazerin vücuda etkileri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Lazer epilasyon seans arası kaç gün olmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Lazer Epilasyon Kaç Günde Bir Yapılmalı?

Lazer epilasyon, lazer atışları ile vücuttaki istenmeyen tüylerin köklerinin kurutulması işlemidir. Günümüzde bu cihazlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. Lazer epilasyon merkezlerinin birçoğunda müşterilere ayda bir kez lazer seansına gelmesi tavsiye edilir. Düzenli olarak seanslara gelinmesi durumunda lazer epilasyondan en yüksek verim alınır. Tabi bu konuda epilasyon merkezlerinin tavsiyeleri ve yönlendirmeleri çok önemlidir. Üretilen lazer epilasyon cihazının kullanma talimatı da bu kapsamda dikkate alınmalıdır.

15 Günde Bir Lazer Yapılır Mı?

Lazer epilasyon merkezlerinde kılın kalınlığı, kişinin vücut rengi gibi kriterler baz alınarak epilasyon cihazının sinyal sıklığı ve şiddeti ayarlanır. Düşük şiddetle yapılan lazer epilasyonlarda ayda iki kez lazer yapılması söz konusu olabilir. Bunun yanında vücudun her bir bölgesi için lazer epilasyonun etki süresi farklıdır. Örneğin kol ya da koltuk altındaki kıllar kısa sürede yok olur. Yüz bölgesindeki kıllar ise uzun sürede kaybolur. Bu nedenle yüz bölgesi için 15 günde bir lazer epilasyon seansı düzenlenebilir.