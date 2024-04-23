23 Nisan neden "çocuk bayramı" olarak kutlanıyor? Ardındaki gerçek gözlerinizi dolduracak...

TBMM'nin açılışı, bir ulusun hakimiyetini simgelerken aynı zamanda bu günün bir "çocuk bayramına" dönüşmesinin ardında önemli adımlar yatıyor. Çocuk bayramı, aslında 1927'den bu yana kutlanıyor. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüzde Çocuk Esirge Kurumu) bugünü çocuk bayramı olarak duyurmuştu.
Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin bu çabası ise karşılıksız kalmamış, 23 Nisan 1926'da basılan Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ndeki "23 Nisan Türk Çocuk Günüdür" başlığı, bu tohumları eken en önemli ispatlardan biri olmuştu.
Savaştan çıkmış bir milletin yaşadığı zorluklar, bu savaşlarda anne ve babasını kaybeden çocukların hayatlarını daha iyi bir yere taşıma çabası, aynı zamanda bir milletin geleceği olarak görülen çocuklara verilen değerin ispatı haline geldi 23 Nisan.
Yıllar boyunca ülkemizde kutlanan 23 Nisan,UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak ilan etmesi üzerine, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, devlet kurumu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından uluslararası düzeye taşınmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin hakimiyetinin kutlandığı günü aynı zamanda çocuklara armağan etmesi ile birlikte tüm dünyada "çocuklar için bayram kutlayan" tek ülke unvanını ise hala sürdürüyoruz.