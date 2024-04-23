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Giriş Tarihi: 23.4.2024 11:41

23 Nisan neden "çocuk bayramı" olarak kutlanıyor? Ardındaki gerçek gözlerinizi dolduracak...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin ulusal hakimiyetinin çocuklarla ilişkisinin ardında büyük bir gerçek yatıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde kutlanmayan bu bayram, aynı zamanda tüm dünya çocuklarının sesi olmaya da devam ediyor. Üstelik Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmayı da sürdürüyor.

23 Nisan neden çocuk bayramı olarak kutlanıyor? Ardındaki gerçek gözlerinizi dolduracak...

TBMM'nin açılışı, bir ulusun hakimiyetini simgelerken aynı zamanda bu günün bir "çocuk bayramına" dönüşmesinin ardında önemli adımlar yatıyor. Çocuk bayramı, aslında 1927'den bu yana kutlanıyor. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüzde Çocuk Esirge Kurumu) bugünü çocuk bayramı olarak duyurmuştu.

Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin bu çabası ise karşılıksız kalmamış, 23 Nisan 1926'da basılan Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ndeki "23 Nisan Türk Çocuk Günüdür" başlığı, bu tohumları eken en önemli ispatlardan biri olmuştu.

Bu başlık altında, bugünün çocuklara armağan edilmesinin aslında ne denli önemli olduğu ve bugünün öksüz ve yetim kalan çocuklar için bağış yapılması gerektiğine dair kaleme alınan yazı önemli dönüm noktaları arasında yer aldı.

Savaştan çıkmış bir milletin yaşadığı zorluklar, bu savaşlarda anne ve babasını kaybeden çocukların hayatlarını daha iyi bir yere taşıma çabası, aynı zamanda bir milletin geleceği olarak görülen çocuklara verilen değerin ispatı haline geldi 23 Nisan.

Yıllar boyunca ülkemizde kutlanan 23 Nisan,UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak ilan etmesi üzerine, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, devlet kurumu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından uluslararası düzeye taşınmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin hakimiyetinin kutlandığı günü aynı zamanda çocuklara armağan etmesi ile birlikte tüm dünyada "çocuklar için bayram kutlayan" tek ülke unvanını ise hala sürdürüyoruz.

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23 Nisan neden "çocuk bayramı" olarak kutlanıyor? Ardındaki gerçek gözlerinizi dolduracak...
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