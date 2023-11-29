3 Metrekare Halı Ölçüsü - 3 Metrekare Halı Ölçüleri Kaç Cm’dir?

Bir halının boyutu kadar şekli de önemlidir, çünkü ölçüler odaya uyumlu olsa da halının modeli nedeniyle kullanmak mümkün olmayabilir. Öte yandan, 3 metrekarelik halıların hepsi aynı boyutlarda değildir. En ve boy olarak değişik ölçülerde üretilmeleri mümkündür. Modelleri ve renkleri kadar bu hususa da dikkat edilmesi gerekir. Bunun için halı satın almadan önce 3 metrekare halı ölçüsü kaç cm'dir ve kaça kaç olması gerekir mutlaka araştırılmalıdır.

3 Metrekare Halı Ölçüsü Kaç Cm'dir?

Dekorasyon için gereken önemli parçalardan biri olan halıyı almadan önce dikkat edilmesi gerekenler bulunur. İlk olarak, iç mekanın ölçüleri alınmalı ve daha sonra uygun olan seçilmelidir. 3 metrekare halılar, genellikle koridor veya küçük odalar için tercih edilir. Bu halıların ölçüleri, 100 cm × 300 cm ya da 160 cm ×190 cm olabilir. 160 × 230 cm boyutlarındaki bir halı ise ortalama olarak 3,68 metrekare büyüklüğündedir. Metrekarenin doğru bir şekilde hesaplanması, uygun ürünü almaya yardımcı olurken aynı zamanda yüksek maliyetli olmamasını sağlar. Öte yandan, halının şekline de muhakkak dikkat edilmelidir. 3 metrekarelik alanlar için üretilen dikdörtgen veya daire şeklindeki halıların, planlanan alan için uygun olmamaları oldukça normaldir. Bu yüzden, halı alırken diğer mobilyalarla uyumlu olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Halı ve Kilim Metrekaresi Nasıl Ölçülür?

Metrekare ölçümü yapmak için ihtiyaç duyulan tek şey bir mezuradır. İlk önce halının eni, daha sonra da boyu ölçülmelidir. Ardından ölçüler çarpılarak metrekaresi bulunmalıdır. Örnek olarak, eni 3 metre (300 cm), boyu 4 metre (400 cm) olan bir halı 12 m2'dir. Aşağıda sıkça tercih edilen halıların, metrekarelerine göre ölçüleri verilmiştir.

3 m2 halı ölçüleri

140 x 200 cm

150 x 200 cm

150 x 190 cm

130 x 190 cm

4 m2 halı ölçüleri

150 x 230 = 3.45 m²

160 x 230 = 3.68 m²

170 x 240 = 4.08 m²

5 m2 halı ölçüleri

170 x 300 cm

180 x 280 cm

170 x 250 cm

180 x 250 cm

6 m2 halı ölçüleri

180 x 300 cm

180 x 290 cm

180 x 280 cm

180 x 270 cm