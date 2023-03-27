6 Silindirli Motor Nedir? 6 Silindirli Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

6 silindirli motor nedir sorusu genellikle araç sahibi olmak isteyen kişileri ilgilendirmektedir. Öyle olmasa bile sadece merak da ediyor olabilirsiniz. Sebebi her ne olursa olsun bu konu hakkındaki araştırmamızı yaptık. Motorda silindir sayısı ne işe yarar, ne anlama gelir sorularının cevaplarını bulduk. Bunun yanı sıra 6 silindirli motor ömrüne kadar, dezavantajları nelerdir diye de araştırdık. Bulduğumuz sonuçlara ulaşabilmek için haberimizin devamına inebilir ve 6 silindirli motor nedir sorusunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

6 Silindirli Motor Nedir?

Günümüzde bazı motor çeşitleri, şekline ya da silindir sayısına göre sınıflara ayrılmaktadır. Motor bloğu üzerinde 6 adet silindirin olması 6 silindirli motor olduğunu göstermektedir.. 6 silindirli motorlarda, motor bloğunun üzerinde azınlık olarak sıralı 6 silindir olsa da genellikle silindirler motor bloğunun üzerine V şeklinde bulunur. Bu 6 silindir, karşılıklı üçer silindir olacak şekilde, birbirlerine belli açılar ile V şeklini oluşturacak biçimde konuşlanmıştır. Motorda bulunan silindirlerin sayısı motorun hacmi, büyüklüğü ve performansı ile direkt olarak ilgilidir. 4 silindirli motorlara göre motor performansı çok daha etkili olan 6 silindirli motorlar daha fazla güç meydana getirdikleri için çoğunlukla performans araçlarında kullanılırlar. Bu tip motorlarda motorun ömrü hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü motorun ömrünü belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Aracın bakımlarının zamanında yapılması, kullanılan yakıt tipi bunlardan sadece birkaçıdır. Fakat 6 silindirli bir motorun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız düşük beygir gücü ve az devir konularına dikkat etmenizi öneririz.

Motorda Silindir Sayısı Nedir?

Aracın motorunda kullanılan çeşide göre ya da elde edilmek istenmen performansa göre silindirler kullanılır. Bu silindirler aracın motor ünitesini düzgün çalışmasını ve bu çalışma sonucu ortaya çıkan kimyasal enerjinin aracın hareketini sağlamak amacıyla kinetik enerjiye dönüşümünü ve bu hareketin de tekerlere aktarımını sağlamak. Bu durum da motor hacmi ile doğrudan bağlantılıdır. Motor hacmini ise, motorda yer alan her bir silindir hacminin toplamı göstermektedir. Silindir hacmini ise silindir sayısı belirlemektir. Silindir sayısı ne kadar fazla olursa silindir hacmi doğal olarak da motor hacmi o kadar büyük olur. Motor hacmini bulmak için silindir hacmi ve silindir sayısının çarpılması gerekmektedir. Eğer bir aracın motor hacmi aynı özelliklere sahip olan bir aracın motor hacminden büyükse bu, onun daha güçlü olduğunu göstermektedir. Araç satın alırken en çok dikkat edilen konulardan birisi silindir sayısıdır. Silindir sayısı aracın performansına doğrudan etki ettiği için yakıt tüketimini de doğrudan etkileyen özelliklerden biridir. Silindirlerin içinde olan pistonları ileri geri hareketi motorun çalışmasını sağlayan enerjiyi meydana çıkarmakla beraber silindirler motordaki silindir gövdesi üzerinde bulunur.

6 Silindirli Motorun Dezavantajları Nelerdir?

6 Silindirli Motorun iki çeşidi vardır bunlar; sıralı 6 silindirli motor ve V6 motordur. Bunların dezavantajları ise şu şekildedir:

- Sıralı 6 Silindirli

Paketleme her zaman problem olan bu motorlarda sıralı 4 silindirlilere oranla ekstra 2 silindirin olması enine yerleşimi zorlaştırmaktadır. Tabi bu durum önden çekerli bir sıralı 6 silindirlinin yapımını imkansız hale getirdi. Uzun bir motor olması rijitliği bozan bir durum olup uzun kam millerinin çalışma esnasında burulmaları arttırır. Ayrıca sıralı 6 silindirli motorların ağırlık merkezini V6'ya göre yukarıda olmasını sağlıyor, bu da kaputun yüksekte olmasına neden oluyor.

- V6

V6'lar silindir olarak aynı sayıya sahip olsa da sıralı 6 silindirliler kadar rahat dengede olamamaktadırlar. Pratikte iki 3 silindir motorun bir araya gelmesinden oluşan motorun V formunda durmasından kaynaklı devirlenmeler titreşimi azalmak adına dengeleme şaftları ile eylemsizlik momentini engellemesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Pistonun daha uzun olması ve pistonun ağırlaşması da motorun dengede tutulmasını zorlaştırmaktadır. Ters ağırlıklar motorun kompleksliğini ve üretim maliyetini arttırır durumdadır.