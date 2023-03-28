8 Silindirli Motor Nedir? 8 Silindirli Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

Özellikle araç sahibi olmak isteyen kişilerin sıklıkla araştırdığı bir soru olan 8 silindirli motor nedir hakkında bu kişiler için araştırmamızı yaptık. Bulduğumuz sonuçlar arasında 8 silindirli motor ömrüne kadar, dezavantajları nelerdir konularına da yer verdik. Aracın doğrudan performansını etkilediği için bu konunun iyice araştırıp ona göre araç bakmanızı tavsiye ederiz. Bu konuda öğrenmeniz gereken ilk şey ise motorda silindir sayısı ne işe yarar, ne anlama gelir konularıdır. İçeriğimizin kalan kısmında 8 silindirli motor nedir sorusunun cevabına ayrıntıları ile başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

Motorda Silindir Sayısı Ne Anlama Gelir?

Araç satın almak isteyen kişilerin almak istedikleri araçlarda en çok dikkat ettiği konulardan birisi silindir sayısıdır. Silindirlerin araç içinde bulunduğu konum ise motordaki silindir gövdesi üzerindedir. Aracın performansına doğrudan etki eden silindir sayısı, bu sebepten ötürü yakıt tüketimini de direkt etki eden özelliklerden birisi olmaktadır. Silindirlerin içinde yer alan pistonların yaptığı ileri geri hareket sonucunda motorun çalışmasını sağlayan enerji ortaya çıkar. Elde edilmek istenilen performansa yada araç motorunun çeşidine göre kullanılacak olan silindir sayısı belirlenir. Silindirler aracın motor ünitesinin düzgün çalışmasını ve bu çalışma sonucu ortaya çıkan kimyasal enerjinin aracın hareketini sağlamak amacı ile kinetik enerjiye dönüşümünü, akabinde ise bu hareketin de tekerlere aktarımını sağlar. Silindir sayısı, silindir hacmi ile doğru orantılı olup silindir hacmi de motor hacmi ile doğrudan bağlantılıdır. Motor hacmini , motorda yer alan her bir silindir hacminin toplamı göstermektedir. Silindir hacmini ise silindir sayısı belirlemektir. Silindir sayısının fazla olması silindir hacminin de o kadar büyük olduğunu gösterir. Bu durumda doğal olarak da motor hacmi o kadar büyük olur. Motor hacmini bulmak için silindir hacmi ve silindir sayısının çarpılması gerekmektedir. Eğer bir aracın motor hacmi aynı özelliklere sahip olan bir aracın motor hacminden büyükse bu, onun daha güçlü olduğunu göstermektedir.

8 Silindirli Motor Nedir?

Günümüzde bazı motor çeşitleri, şekline ya da silindir sayısına göre sınıflara ayrılmaktadır. Motor bloğu üzerinde 8 adet silindirin olması, 8 silindirli motor olduğunu göstermektedir. Yüksek performanslı araçlarda genellikle 8 silindirli motor tercih edilmektedir. Halk arasında ise 8 silindirli motor, büyük motor olarak bilinmektedir. Büyük motor olarak geçmesinin altında yatan anlam ise beygir gücünün yüksek olmasıdır. Motorun çalışmasını sağlayan enerjiyi, silindirlerin içerisinde yer alan pistonların ileri geri yaptığı hareket meydana getirmektedir. 8 silindirli motorlarda, motordaki silindir gövdesinin üzerinde karşılıklı olarak silindirlerin dörderli olarak dizilmesiyle oluşur. Bu şeklinde düzelmesinin sebebi ise silindir sayısının fazla olmasıdır. Silindir sayısı fazla olduğu için düz bir şekilde dizmek aracın ön kısmının uzamasına neden olur. Bu tip motorlarda motorun ömrü hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. 8 silindirli motorlarda, motor ömrü üzerinde etkili olan birçok farklı etken vardır. Motor bakımlarının zamanında yapılması, kullanılan yakıt tipi, motorun ne kadar yorulduğu bunlardan sadece birkaçıdır. Fakat şöyle bir durum vardır, yüksek hacimli motor gerekli torku daha alt devirde vereceği için pistonlar daha az aşağı yukarı hareket etme durumunda olur. Bu da daha az hareket daha az aşınma demektir. Sonuç olarak az aşınma ömrün uzaması demektir. Motor ne kadar az yorulur, aracı rahat taşırsa ömrü de o kadar uzun olur.

8 Silindirli Motor Özellikleri Nelerdir?

- Oldukça yüksek güç meydana çıkaran bir motor türüdür.

- Beygir gücü yüksek olduğundan dolayı halk arasında büyük motor olarak bilinir.

- Yakıt tüketimi fazladır.

- Silindir sayısı fazla olduğu için motor da bundan dolayı büyüktür. Motorun büyüklüğünden dolayı ise sesi fazla çıkar.

Silindirli Motor Dezavantajları Nelerdir?

- 8 silindirli motorlar diğer motor türlerine

göre zor şartlara (yüksek sıcaklık ve basınç)

çok daha fazla maruz kaldığından aşınmaları

daha hızlı olur.

- Yapıları daha karmaşık olduğundan küçük

araçlara uygulanmaları pek pratik ve

ekonomik değildir.

- Büyük aşınma probleminden dolayı uygulanabilirliği azdır.

- Silindir sayısı ile doğru orantılı olarak yakıt tüketimi de fazladır.