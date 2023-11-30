Abdülhamid Han sözleri – Abdülhamid Han'ın tarihe geçen en önemli sözleri, sadece döneminin siyasi ve toplumsal zorluklarına değil, aynı zamanda yönetim anlayışına, adalet ve toplumun refahına verdiği öneme dair derin bir görüşün yansımasıdır. Bu sözler, onun Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetirken benimsediği felsefeyi ve toplumun iyiliği için duyduğu derin sorumluluğu ifade etmektedir.

Abdülhamid Han Sözleri

İnsan iyi nişan almalı! Maşayı değil maşayı tutan eli vurmalı!

Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.

Batı hiçbir vakit adil olmamıştır. Yükselişlerinde masumların kanı vardır. Düşüşlerine de masumların gözyaşları neden olacaktır.

Biz İstanbul'u Rumlardan zapt ettik. Fetih günü onlar matem tutmak isterler. Biz tezahürde bulunursak onların hissiyatını rencide ederiz. Benim zamanımda bir kere İstanbul'un fethi günü merasim yapmak istediler. Ben bu hissiyat noktasını nazara alarak müsaade etmedim.

Beni evhamlı sanıyorlardı, hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar.

Abdülhamid II, Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık bir döneminde hüküm sürmüş önemli bir liderdir. Hem döneminin zorluklarına hem de modernleşme çabalarına olan yaklaşımıyla tarihçiler ve uzmanlar arasında hâlâ farklı yorumlara konu olmaktadır.