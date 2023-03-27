ABS Nedir? Arabada ABS Ne Demek, Işığı Neden Yanar?

ABS nedir incelemesinde ABS ne işe yarar sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Arabada ABS ne demek sorusu araştırıldıktan sonra ABS'nin işlevi de anlaşılacaktır. ABS ışığı kimi durumlarda yanabilir. ABS ışığı neden yanar sorusu da burada aklınıza gelebilir. ABS ışığı yanarsa nasıl söndürülür sorusu için aracın teknik tarifnamesinden de yararlanabilirsiniz. ABS lambası sarı yanıyor incelemesi yazımızın devamında.

ABS Nedir?

ABS, araçların fren sisteminde kullanılan bir teknolojidir. Ani fren yapma durumunda tekerleklerin kilitlenmesinden kaynaklı olarak emniyetsiz durumlar oluşabilir. ABS, bu sorundan yola çıkılarak sürüş güvenliğinin artırılması kapsamında ortaya çıkmış bir teknolojidir.

Aracın tekerleklerinde bulunan ivmeölçer cihazlar tekerlek hızını ölçer. Aracın hızı ile tekerlek hızı arasında bir fark oluşmuşsa ABS devreye girer. ABS devreye girdiğinde de tekerlekler kilitlenmez. Aracın hızı yüksek olduğu durumlarda tekerlekler dönmezse, tekerleklerin kilitlenmesi söz konusu olacaktır. ABS devreye girdiğinde tekerlek kilitlenmesi olmayacağı için aracın durma mesafesi de kısalacaktır. Bu sayede aracın kayması ya da kontrolden çıkmasının önüne geçilecektir. Doğal olarak aracın güvenli şekilde sürüşü sağlanmış olur.

Arabada ABS Ne Demek?

ABS, İngilizce "anti-lock braking system" teriminin kısaltmasıdır. Motorlu araçlarda sürüş güvenliği denildiğinde akla gelen sistemlerin başında ABS gelir. Sürüş için son derece önemli olan ABS, sürücünün direksiyona hâkim olmasını sağlar. ABS'nin etkili olduğu alanları şu şekilde sıralayabiliriz.

Buzlu zeminler

Yağmurlu havalar

Yüksek hız durumu

ABS Işığı Neden Yanar?

Aracın kontağı açıldığında, araçtaki bilgisayar sistemi tarafından ABS kontrolü yapılır. Bu kontrol esnasında ABS ışığı yanar ve herhangi bir olumsuzluk söz konusu değilse ışık söner. ABS'de sorun olması halinde söz konusu ikaz ışığı sürekli olarak yanacaktır. ABS ışığının sürekli yanma durumunda ABS devreye girmez. Bu da aracın tekerleklerinin kilitlenmesine neden olur.

ABS fren sistemi, aracın tekerlek kısmında bulunan sensörler aracılığı ile çalışır. Bu sensörler arızalı ise aracın ABS sistemi çalışmaz. ABS'nin devreye girmesine engel olan başka arızalar da söz konusu olabilir. Uzman kişiler tarafından yapılacak değerlendirme ve tamirat sonrasında gerekli düzelme olacaktır.

Aracın ABS ikaz lambasının yanmasının basit bir nedeni de olabilir. Araca cihaz bağlanarak yanan ABS ışığı söndürülebilir. Aracın ABS sensörlerinde arıza varsa bu tedbir ile ikaz ışığı sönmeyecektir. ABS ikaz ışığı yanarken aracın muayeneden geçmesi de mümkündür. İkaz lambasının yanması ağır kusur kabul edilir.