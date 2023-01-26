Adabı Muaşeret Ne Demek? Adab-ı Muaşeret Nedir, Kuralları ve Örnekleri Neler?

Adabı muaşeret ne demek sorusu özellikle gençler tarafından merak edilmektedir. Genellikle yaşlılardan duyduğumuz bu kelimeyi hepimiz merak ederiz. Adabı muaşeret aslında bir yaşam tarzıdır da denilebilir. Bu terim özellikle topluluk içinde yapmamız veya yapmamamız gereken davranışları ifade eder. En merak edilen soruları sizler için derledik ; "Adabı muaşeret ne demek, nasıl yazılır, kuralları ve örnekleri nelerdir?"
Adab kelimesi edebin çoğunluğudur. Muaşeret kelimesi ise beraber yaşayan insanların iyi geçinmesi ve birbirlerine nazik davranmaları manasına gelir. Adabı muaşeret kurallarına halk arasında kısaca görgü kuralları da denilmektedir. Adabı muaşeret tabirine klasik İslam kaynaklarında rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ise Batılılaşma dönemiyle birlikte bu tanımın kullanılması yoğunluk kazanmıştır. Bunun ana sebebi ise Batı toplumlarında nezaket ve görgü kurallarının şehirli olmakla yani medenilikle ilişkilendirilmesidir. Adabı muaşeret kişilerin ve toplumların birbirleri ile sevgi ve dostluk duygusunu güçlendirmek için dikkat edilmesi gereken kurallardır.
Adabı Muaşeret Kuralları ve Örnekleri:
Kişinin kusuru yüzüne karşı açık açık söylenmemeli