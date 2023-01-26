Adabı Muaşeret Ne Demek? Adab-ı Muaşeret Nedir, Kuralları ve Örnekleri Neler?

Adabı muaşeret ne demek sorusu özellikle gençler tarafından merak edilmektedir. Genellikle yaşlılardan duyduğumuz bu kelimeyi hepimiz merak ederiz. Adabı muaşeret aslında bir yaşam tarzıdır da denilebilir. Bu terim özellikle topluluk içinde yapmamız veya yapmamamız gereken davranışları ifade eder. En merak edilen soruları sizler için derledik ; "Adabı muaşeret ne demek, nasıl yazılır, kuralları ve örnekleri nelerdir?"

Adab-ı Muaşeret Nedir, Kuralları ve Örnekleri Neler?

Adab kelimesi edebin çoğunluğudur. Muaşeret kelimesi ise beraber yaşayan insanların iyi geçinmesi ve birbirlerine nazik davranmaları manasına gelir. Adabı muaşeret kurallarına halk arasında kısaca görgü kuralları da denilmektedir. Adabı muaşeret tabirine klasik İslam kaynaklarında rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ise Batılılaşma dönemiyle birlikte bu tanımın kullanılması yoğunluk kazanmıştır. Bunun ana sebebi ise Batı toplumlarında nezaket ve görgü kurallarının şehirli olmakla yani medenilikle ilişkilendirilmesidir. Adabı muaşeret kişilerin ve toplumların birbirleri ile sevgi ve dostluk duygusunu güçlendirmek için dikkat edilmesi gereken kurallardır.

Adabı Muaşeret Kuralları ve Örnekleri:

Ayakta bir şeyler yenmemeli ve içilmemeli

Telefonda arayan kişi ilk olarak kendini tanıtmalı

Öksürürken veya hapşırırken ağız el veya mendil ile kapatılmalı

Kalabalık alanlarda yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilmeli

Biri konuşurken sözü kesilmemeli

Kalabalık ve toplu alanlarda sakız çiğnenmemeli

Eller pantolon cebine koyulmamalı

Pazarlık sırasında ürün kötülenmemeli

Yemek davetlerine gecikmeden zamanında gidilmeli

Başkalarının yanında ayaklar uzatılarak oturulmamalı

Emanet alınan eşyalar geciktirilmeden verilmeli

Kişinin kusuru yüzüne karşı açık açık söylenmemeli