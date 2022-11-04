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Haberler Keşfet Haberleri Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:36 Son Güncelleme: 4.11.2022 13:36

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana’dan Diyarbakır’a gerçekleştireceğiniz seyahatiniz için iki şehrin arasının kaç km ve kaç saat olduğunu mu merak ediyorsunuz? Yolculuk sürenizi merak ediyorsanız öncelikle farklı ulaşım alternatiflerinden hangisini tercih edeceğinizi seçmelisiniz. İki şehir arasında özel araçla ve otobüsle seyahat edebileceğiniz gibi uçak ile seyahat etme imkânınız da bulunuyor. Farklı ulaşım alternatifleriyle yolculuğunuzun kaç saat süreceğinin detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Adana Diyarbakır arası kaç km sorusu, bu iki şehir arasında bir seyahat hazırlığı yapanların aklına gelen ilk sorulardan biri oluyor. Adana Diyarbakır arası mesafe yolculuk saatini etkileyeceğinden, yolculuk hazırlıklarınızı yapmak için bu sorunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Elbette yolculuk için hangi aracı tercih edeceğinize göre yolculuk süreniz de değişecektir. Peki uçakla, özel araçla ve otobüsle Diyarbakır Adana arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte yanıtı!

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km?

Adana'dan Diyarbakır'a bir seyahat gerçekleştirecekseniz iki şehir arasındaki mesafenin kaç km olduğunu merak ediyorsunuzdur. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık olarak 526 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İki il arasındaki 526 km'lik yolu otobüsle gitmek isterseniz ortalama olarak 7-8 saat gibi bir sürede gidebilirsiniz. Diyarbakır Adana arasında kendi aracınızla seyahat etmek isterseniz bu süre 2 saatten daha fazla kısalır. Yani özel aracınızla Adana'dan Diyarbakır'a ortalama olarak 5 saat 43 dakikada gidebilirsiniz. Yolculuk için tercih ettiğiniz araç uçak olursa 1 saat 5 dakika gibi kısa bir sürede seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.

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Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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