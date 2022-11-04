Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Diyarbakır arası kaç km sorusu, bu iki şehir arasında bir seyahat hazırlığı yapanların aklına gelen ilk sorulardan biri oluyor. Adana Diyarbakır arası mesafe yolculuk saatini etkileyeceğinden, yolculuk hazırlıklarınızı yapmak için bu sorunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Elbette yolculuk için hangi aracı tercih edeceğinize göre yolculuk süreniz de değişecektir. Peki uçakla, özel araçla ve otobüsle Diyarbakır Adana arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte yanıtı!

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km?

Adana'dan Diyarbakır'a bir seyahat gerçekleştirecekseniz iki şehir arasındaki mesafenin kaç km olduğunu merak ediyorsunuzdur. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık olarak 526 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İki il arasındaki 526 km'lik yolu otobüsle gitmek isterseniz ortalama olarak 7-8 saat gibi bir sürede gidebilirsiniz. Diyarbakır Adana arasında kendi aracınızla seyahat etmek isterseniz bu süre 2 saatten daha fazla kısalır. Yani özel aracınızla Adana'dan Diyarbakır'a ortalama olarak 5 saat 43 dakikada gidebilirsiniz. Yolculuk için tercih ettiğiniz araç uçak olursa 1 saat 5 dakika gibi kısa bir sürede seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.