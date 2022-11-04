Adana Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Urfa arasında seyahat planı yapıyorsanız iki şehrin arasının kaç km olduğunu merak ediyorsunuzdur. Adana'dan Urfa'ya seyahat etmek için pek çok alternatif ulaşım yolu bulunuyor. İki şehir arasında özel aracınızla, uçakla ya da otobüsle seyahat edebilirsiniz. Elbette tercih edeceğiniz ulaşım türüne göre de seyahat süreniz de değişecektir. Peki hangi ulaşım aracıyla seyahatiniz ne kadar sürer? Yanıtı yazımızda!

Adana Urfa Arası Kaç Km?

İki farklı bölgede bulunan Adana ve Urfa şehirleri arasında yolculuk yapmak isterseniz iki şehir arasındaki yolcuğunuz ortalama olarak 366 km sürecektir. Yolculuk süreniz ise elbette ne ile seyahat edeceğinize göre değişecektir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel aracınızla Şanlıurfa'dan Adana'ya seyahat edecekseniz 3.30-4 saat gibi bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Yolculuk için tercihiniz otobüsten yana olacak ise seyahat süreniz 2 saat kadar uzayarak 5-5.30 saate çıkabilir. İki şehir arasında uçak ile seyahat etmek isterseniz de Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Adana Şakirpaşa Havalimanı'na yolculuğunuz 1 saat kadar sürecektir.