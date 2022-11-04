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Haberler Keşfet Haberleri Adana Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:41 Son Güncelleme: 4.11.2022 13:41

Adana Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Urfa arasında iş, okul, aile ziyareti, turistik gezi ya da başka nedenden dolayı seyahat etmeniz gerekiyor olabilir. Adana Urfa arasında seyahat planı yapıyorsanız iki şehir arasının kaç km olduğu ve hangi ulaşım aracıyla kaç saatte yolculuk yapabileceğinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. Peki iki şehir arası özel aracınızla, uçakla ya da otobüsle kaç saat sürer? Adana’dan Urfa’ya tüm yolculuk seçenekleri ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Adana Urfa arasında seyahat planı yapıyorsanız iki şehrin arasının kaç km olduğunu merak ediyorsunuzdur. Adana'dan Urfa'ya seyahat etmek için pek çok alternatif ulaşım yolu bulunuyor. İki şehir arasında özel aracınızla, uçakla ya da otobüsle seyahat edebilirsiniz. Elbette tercih edeceğiniz ulaşım türüne göre de seyahat süreniz de değişecektir. Peki hangi ulaşım aracıyla seyahatiniz ne kadar sürer? Yanıtı yazımızda!

Adana Urfa Arası Kaç Km?

İki farklı bölgede bulunan Adana ve Urfa şehirleri arasında yolculuk yapmak isterseniz iki şehir arasındaki yolcuğunuz ortalama olarak 366 km sürecektir. Yolculuk süreniz ise elbette ne ile seyahat edeceğinize göre değişecektir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel aracınızla Şanlıurfa'dan Adana'ya seyahat edecekseniz 3.30-4 saat gibi bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Yolculuk için tercihiniz otobüsten yana olacak ise seyahat süreniz 2 saat kadar uzayarak 5-5.30 saate çıkabilir. İki şehir arasında uçak ile seyahat etmek isterseniz de Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Adana Şakirpaşa Havalimanı'na yolculuğunuz 1 saat kadar sürecektir.

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Adana Urfa Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Şanlıurfa Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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