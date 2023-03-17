Adet İken Dua Edilir Mi? Adetliyken Dua Okunur Mu, Tesbih Çekilir Mi?

Adet iken dua edilir mi ya da adetli dua okunur mu, kadınların günlük yaşamı için merak konusuyken yine regl iken dua kabul olur mu ve teşbih çekilirmi, regl zamanlarının en çok merak edilen sorularıdır. Adetli kadınların dua edebileceği söylenmektedir. Adetliyken dua kabul olur mu, sorusuna diyanet dini bilgilere dayanarak onay vermektedir. Dini olarak çok önemli bir dua olduğu için adetliyken Ayetel Kürsi okunur mu sorusu da dini literatür de yanıtlanmaktadır. Kadınlar adetli dönemlerinde dua edebilir ve bazı diri ritüelleri yerine getirebilirler.

Adet İken Dua Edilir Mi?

Adet ve regl kadınların günlük yaşamında önemli bir yer tutarken beraberinde sorular ve farklı konuları da getirmektedir. Özellikle ibadet konusunda merak edilen sorular başta gelmektedir. Kadınların bu dönemlerde bazı dini uygulamalardan ve dualardan muaf olması gündemde yerini almaktadır. Bunlar arasında özellikle adetliyken kadınların dua edip edemeyeceği konusudur.

Allah (c.c), kadının ve erkeğin fıtratlarını hem bedenen hem de ruhen farklı yaratmıştır. Erkeklerde olmayıp yalnızca kadınlarda görülen adet dönemi; halk arasında regl, adet olma, hayız ve adet görme şeklinde olduğu gibi çeşitli kavramlarla ifade edilebilmektedir. Bu zöel günlerinde kadınların dua edip edemeyeceğiyle ilgili verilen bilgiler şunlardır: Kadınlar âdet günlerinde ya da nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler.

Adetliyken Tesbih Çekilir Mi?

Anne olmanın en güzel mucizelerinden birinin örneği olan adet olma, kadının rahminden her ay düzenli olarak kan gelmesiyle gerçekleşir. Bu dönemlerde kadınların bazı durumlardan ve olaylardan uzak durması gerektiği belirtilirken sağlığının önemi için de bazı özel anları yapmamaları gerekmektedir. Dini boyutta ise özellikle zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirlerken bunların yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Verilen bu bilgiler doğrultusunda zikir ve dua anlamı taşıyan salavat-ı şerife ve zikir getirebilmektedir. Zikir ve salavat-ı şerife de ise teşbih de çekebilmektedir.

Adetliyken Ayetel Kürsi Okunur Mu?

Ayetel Kürsi, okunduğunda şeytanın ve kötülüklerin hemen uzaklaşarak gece uykudan önce okunduğunda da kişinin şeytanın kötülüklerinden korunduğuna dair hadislerde haber verilmektedir. Ayetel Kürsi, pek çok konuda sıkıntı ve zorluk anında okunabilecek bir dua olma niteliğine sahiptir. Bakara suresinin 255.ayeti olarak Kuranı Kerim'de yerini almaktadır. Ayrıca, Ayetel Kürsi kılınan namazların ardından da okunmaktadır.

Ayetel Kürsi'nin adetliyken hem ezberden hem de Kur'andan okunması caiz değildir. Bu ayeti kerime sadece adet halinin sona ermesinin ardından gusül abdesti alındıktan sonra okunabilir. Ayetel Kürsi ayeti kerime olmasından dolayı Kuran-ı Kerim'de bulunmakta olan bir dua olma niteliği barındırmaktadır. Kur'anı Kerim ayetleri abdestsiz ve gusülsüz halde iken okunamadığı gibi Ayetel Kürsi'nin de bu hallerde okunmaması gerekir. Eğer Ayetel kürsi ayeti kerimesi ezberden okunacaksa ve Kuran-ı Kerim'e dokunulmasına gerek yoksa bu durumda bu konuda dikkat alınması gereken en önemli nokta kişinin gusül abdestinin bulunmasıdır. Çünkü Hz. Muhammed, "Âdetli kadın ve cünüp olan kişi Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Buradan çıkan sonuca göre adetli iken yüzünden ve ezberden Kur'andan hiç bir ayet okunamaz.