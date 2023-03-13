Adetliyken Hacamat Yapılır Mı? Regl Döneminde Hacamat Yaptırılır Mı?

Adetliyken hacamat yapılır mı sorusuna yanıt verebilmek için ilk olarak bu uygulamanın hangi günlerde ve aylarda yapıldığını bilmek gerekir. Bu tarihler bilindiğinde kadınlar adet dönemlerine göre zaman ayarlaması yapabilirler. Deri altında birikmiş olan kirli kanın temizlenme işlemi olan hacamat için kişinin sağlık açısından da uygun olması gerekir. Regl döneminde hacamat yaptırılır mı sorusunun yanıtına bu açıdan haberimizde yer verdik.

Adetliyken Hacamat Yapılır Mı?

Hacamat işlemi çok eski dönemlerden günümüze kadar gelen alternatif tıp yöntemleri arasında yer almaktadır. Arapçada 'emmek ya da normal formuna getirmek' olarak tabir edilen bir kelimedir. Hacamat yaptırarak kişiler vücutlarındaki toksik kanı dışarı atabilirler. Bu uygulama sırasında kan vakumlanarak dışarıya alınır. Hacamat birçok hastalık için uygulanabilir.

Vücut ağrıları, gece körlüğü, baş ağrısı, diş ve göz ağrıları, kulak ağrıları gibi durumlarda hacamat yapılabilir. Bu uygulama yapıldığında kişiler vücutlarındaki pis kanı atarak rahatlama imkanı bulurlar. Ancak hacamat yaptırmak profesyonellik isteyen bir iştir. Bu uygulamayı rastgele yaptırmak son derece risklidir. Aynı zamanda adetliyken de yapılması uygun görülmeyen konular arasındadır.

Hacamat Hangi Durumlarda Yapılmaz?

Hacamat herkese uygulanan bir uygulama değildir. Özellikle regli dönemindeki kadınlara ve bazı hastalıklara uygulanmaması gerekir. Hacamatın yapılmayacağı diğer durumlar arasında şunlar yer alır:

Kalp pili takılmış olan kişiler

Panik atağı olanlar

Kan tutan kişiler

Organ nakli olan kişiler

Regl dönemindeki kadınlar

Düşük tansiyon hastalığı olanlar

Kemoterapi tedavisi uygulanan kişilere

Eskiden oluşmuş kataraktı olan hastalara

Diyaliz ve hemofili hastalarına uygulanmaz

Hamile kadınlara uygulanmaz.

Hacamat aynı zamanda 12 aydan önce yapılmaz. Bu bakımdan yapılacağı dönemde kişilerin hastalık bilgilerini uygulamayı yapacak olan uzmana belirtmesi son derece önem taşır.

Hacamat Yapılması Tehlikeli mi?

Hacamat yaptırmak için en uygun zamanı seçmeniz gerekir. Adet dönemi sona erdikten sonraki süreçte yaptırılması en uygunudur. Bu uygulama sırasında cilt üzerinde birtakım kesikler oluşur. Bu kesikler bistüri ile yapılmaktadır. Tek kullanımlık bir araç ile yapılması son derece önemlidir. Uzmanlar tarafından yapıldığında tehlikeleri bulunmaz. Bu süreçte hijyen ve kişilerin uzmanlık derecelerine önem vermek gerekir.

Uygun şekilde yapıldığında oldukça faydalı bir uygulamadır. Yapılacağı alan da kişilerin şikayetlerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak sırt bölgesinden uygulandığını söylemek mümkündür. Vücut üzerinde belirlenen diğer akupunktur noktalarına da uygulanabileceğinden bahsetmek mümkün olabilir. Ancak hamilelik döneminde ve regl döneminde yapılmamasına dikkat edilmelidir.