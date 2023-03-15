Adetliyken Kuran Dinlenir Mi? Adetliyken Mukabele Takip Edilir Mi, Sure Dinlenir Mi?

Özellikle kandil, Ramazan gibi dönemlerde Kur'an okumak ya da dinlemek sıklıkla yapılan ibadetler arasında yer alıyor. Bu nedenle de regl iken Kur'an dinlemek günah mı sorusu akıllara geliyor. Diyanet açıklaması ile adetliyken Kur'an takip edilir mi sorusunun yanıtı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Eğer siz de adetliyken Kur'an dinlenir mi, adetliyken mukabele takip edilir mi diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Adetliyken Kuran Dinlenir Mi?

Adetli ya da lohusa kadınlar Kur'an okuyamaz. Bunun nedeni ise peygamberimizin;

"Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." Buyruğudur.

Ancak adetliyken Kur'an-ı Kerim'i dinleyebilir. Günümüzde Kur'an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâliki mezhebinin görüşüyle amel edilebiliyor. Bunun yanı sıra Kur'an eğitim ve öğretiminin farklı yol ve yöntemleri bulunuyor ve bu sayede adet dönemlerindeki kadınların, okuyan kişilere kulak verebileceği söyleniyor. Telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları, ayetleri kelimelere bölerek tashih-i hurufa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek farklı bir yöntemdir.