Adetliyken Lazer Yaptırılır Mı? Regl Döneminde Lazer Epilasyon Yaptırılır Mı?

Adetliyken lazer yaptırılır mı sorusuna tam bir yanıt vermek mümkün olmaz. Çünkü regl dönemi kadınları belli açılardan kısıtlayan bir dönemdir. Bununla birlikte regl döneminde lazer epilasyon yaptırılır mı sorusuna yanıt verirken de uygulamanın yapıldığı bölgeler dikkate alınır. Bu nedenle çok merak edilen regl döneminde lazer epilasyon yaptırılır mı sorusuna detaylı olarak yanıtları paylaştık. Haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Adetliyken Lazer Yaptırılır mı?

Lazer uygulamalar son yıllarda birçok kadının ilgisini çekmektedir. Güzel ve estetik bir beden için istenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen kadınlar lazer uygulamalardan yararlanmaktadır. Vücudun birçok alanında ortaya çıkan tüm tüylerden kurtulmak isteyen kadınlar rahatlıkla bu tüylerden kurtulabilme şansı bulabilmektedir. Ancak lazer uygulamalar yapılırken belirli zaman aralıklarına dikkat edilmektedir.

Bu tip uygulamalarda kadınların adet dönemleri, hamilelik ve süt emzirme dönemleri gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Bu nedenle de kadınlar özellikle adet dönemlerinde lazer yaptırılıp yaptırılmayacağını merak etmektedir. Lazer uygulamalar istenmeyen tüylerin tamamen yok olması için yapılan uygulamalar arasında yer alır.

Tıbbi açıdan bu uygulamanın hiçbir zararı bulunmaz. Bununla birlikte hassas bir dönemi olduğu için de regl döneminde lazer uygulaması önerilen bir durum değildir. İdeal bir durum ise adet döneminin sona ermesinden itibaren 2 ya da 3 gün sonrasıdır. Böylece kişiler daha sağlıklı ve düzgün bir şekilde epilasyon sonuçlarını elde edebilir.

Regl Döneminde Lazer Zararlı Mı?

Adet döneminde genital bölgeye lazer uygulanması merkezlerin tercih etmediği bir durumdur. Hem hijyen koşulları hem de kişi sağlığı açısından bu dönemde kadınların kol, bacak, kol altı gibi bölgelerine lazer uygulansa da özel bölgelerine lazer uygulaması gerçekleştirilmemektedir. Regl döneminde lazer yaptırmak kişilere birtakım sorunlar yaşatabilir.

Lazer başlı başına tıbbi açıdan zararı olmayan bir uygulamadır. Ancak vücudun hassas olduğu bir dönem içerisinde bu uygulamanın yapılması kişinin bedensel hassasiyeti nedeniyle acı hissi ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda tende birtakım kızarıklıklara da neden olabilir. İki ya da üç gün sonra yapılan epilasyonda ise kişiler hiçbir sorun yaşamazlar.

Böyle durumlarda uzmanların fikirlerine danışmak önem taşır. Regl döneminin tamamen bittiği son gün de yine lazerden uzak durmakta yarar vardır. Çünkü bedenin tam formuna kavuşması ve tenin hassasiyetini kaybetmesi birkaç gün içerisinde gerçekleşmektedir. Lazer uygulamasını regl döneminin olmadığı dönemlere bırakmak alınacak sonuç açısından da önem taşımaktadır. Lazer kontrol atışlarının da yine regl dönemine gelmemesine dikkat etmek önem taşır.