Adıyaman’ın Neyi Meşhur? Adıyaman’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Adıyaman'ın neyi meşhur diye merak ediyorsanız bölgenin iklimini ve kültürel özelliklerini de dikkate almanız gerekir. Adıyaman'ın nesi meşhur sorusuna bu hususları bilerek yaklaşabilirsiniz. Adıyaman nesiyle meşhur sorusuna verilecek cevapların başında kuşkusuz çiğköfte gelir. Tüm Türkiye'ye adını duyurmuş olan Adıyaman çiğköftesini esasında bu şehirde tatmanız gerekir. Adıyaman'ın meşhur yemekleri yazımızın devamında.

Adıyaman'ın Neyi Meşhur?

Adıyaman denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında çiğköfte gelir. Bol acılı şekilde yapılan bu çiğköfte, ülkemizin farklı noktalarına acılı ve acısız alternatifleri ile yayılmıştır. Bölgede çiğköfte, dürüm ya da porsiyon şekilde tüketilebilir. Bunun yanında ana yemeklerde meze şeklinde çiğkötte tüketildiğini de görebilirsiniz.

Her bölgede olduğu gibi Adıyaman'da da ana yemeklere öncelikle çorba ile başlanır. Bölgede bulunduğunuz esnada mahluta ya da meyir çorbasını deneyebilirsiniz. Diğer yörelerde göremeyeceğiniz bu çorbaların tadından memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz.

Adıyaman köftesi ile de meşhurdur. Adıyaman köftesinin buhara pilavı ile tüketilmesi çok daha uygun olacaktır. Etli yemek tercihinizi yarpuzlu köfte ya da kavurmalı hıtaptan yana da kullanabilirsiniz. Dilerseniz yemeklerde aperatif ya da meze olarak içli köfte ve tevenk sarmasını da tercih edebilirsiniz.

Yemek sonrasında tatlı tüketilmesi, ülkemizde ve dünyada bir gelenek halini almıştır. Adıyaman'da bulunduğunuz süre içerisinde yemek sonrasında tatlı tercihinizi burma ya da şillik tatlısından yana kullanabilirsiniz. Her iki tatlı türü de bu tadı deneyenleri memnun eder.

Adıyaman'ın Nesi Meşhur?

Adıyaman, yöresel lezzetlerinin yanı sıra hediyelik eşya ve götürülecek yiyecekleri ile de meşhurdur. Bölgeden dönerken alacağınız hediyelikler arasında cevizli sucuk ön plana çıkar. Bunun yanında besni üzümü de almanız tavsiye edilen ürünlerdir.

Adıyaman'da bulunduğunuz süre içerisinde alacağınız hediyelikler sadece yiyeceklerle kısıtlı değildir. Bu kapsamda Adıyaman'dan alınacaklar hediyelikler arasında bez bebek ve Adıyaman kilimi öne çıkar. El yapımı olan bebek ve kilimler, evinize farklı bir hava katacaktır.

Adıyaman denildiğinde akla gelen turistik bölgelerin başında Nemrut Dağı gelir. Nemrut Dağı, güneşin doğuşu üzerindeki kalıntılarla meşhur bir yerdir. Adıyaman gezinizde Nemrut Dağı'nın figürlerinin bulunduğu birçok ürün bulabilirsiniz. Bu ürünler arasında buzdolabı süslerinden masa üstü objelere kadar birçok eşya yer alır. Satın aldığınız ürünleri kendi evinizde sergileyebileceğiniz gibi sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Dilerseniz Nemrut Dağı figürü bulunan küçük bir anahtarlıkla da sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Adıyaman gezinizde, saydıklarımızdan daha fazla hediye alternatifleri de bulabilirsiniz.