Adli Sicil Kaydı Sorgulama - E-Devlet Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

Adli sicil kaydı sorgulama vatandaşların bir takım başvurularında gerekli olan sabıka kaydına ulaşması için yapılan bir işlemdir. Halk arasında bilinen ismiyle sabıka kaydı sorgulama nasıl yapılır? Bu sorunun detaylı yanıtını ve adli sicil kaydı sorgulama işlemi nasıl yapıldığına dair bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Adli Sicil Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hayatımızın her alanında teknolojinin ve sanal dünyanın büyük yardımcımız olduğu inkar edilemez bir gerçek. Sosyal ve gündelik hayatı ilgilendiren durumların yanı sıra, kamu kurumlarıyla alakalı resmî işlemleri de online olarak halletmemiz mümkün. E-Devlet hizmeti sayesinde hemen her kurumla bağlantıya geçmek, başvuru ve sorgulama yapabilmek mümkün. Bahsi geçen işlemlerden birisi de adli sicil kaydı yani diğer ismiyle sabıka kaydı sorgulama işlemidir.

Sabıka Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen, hayatımızın birçok alanında gerek duyduğumuz kişinin adli geçmişi hakkında bilgilerin depolandığı bir belgedir. İş, vize ya da diğer birçok başvuru işlemleri sırasında vatandaşlardan istenen adli sicil kaydını E-Devlet hizmeti üzerinden öğrenmek mümkün. Sabıka kaydınızı yani adli sicil kaydınızı E-Devlet üzerinden sorgulamak istiyorsanız sizler için bu işlemi şu adımlarla gösterebiliriz;

E-Devlete giriş> Kurumlar> Adalet Bakanlığı> Adlı Sicil Kaydı Sorgulama

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