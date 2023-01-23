Aegyo Nedir? Korece Aegyo Sal Ne Anlama Gelir, Türkçesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Aegyo nedir sorusunun cevabı özellikle Kore dizileri hayatımıza girdikten sonra daha da merak edilir hale gelmektedir. Eğer sizin de diğer dillere merakınız varsa ve aegyo nasıl yapılır ya da aegyo sal ne demek diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Daha çok yüz işaretlerini yani mimikleri ifade eden kelimelerden biri okunan aegyo nasıl okunur? Hem yapılan bir durum hem de bir mimik olarak karşımıza çıkan aegyo nedir sorusunun detaylarına bakalım.

Aegyo Nedir?

Aegyo Güney Kore dilinden Türkçeye geçen bir ifade biçimi yani bir kendini ifade etme durumudur. Daha çok duygu ve düşüncelerin dışa ve yüze vurumu ile alakalı olabilmektedir. Yani aslına bakarsanız AEGYO kelimesi bir anlam değil bir yüz ifadesi bir mimik ya da jest olarak karşımıza çıkan Güney Kore'ye ait bir ifadedir.

Aegyo Nasıl Yapılır?

Kişinin kendi yüzünü sevimli bir ifadeye getirmesi durumudur. Bir bebeğin sevecenliği gibi sevecen olarak AEGYO yapılmış olur. Ya da mimiklerin daha çok kullanılması durumu da aegyo olarak karşımıza çıkar.

Aegyo Nasıl Okunur?

Aegyo şeklinde yazılan Güney Kore diline ait bu kelimenin okunuşu "EGYO" şeklindedir. Yani yazılışı aegyo olsa da okunuşu egyo şeklindedir.

Aegyo Sal Ne Demek?

Aegyodan farklı olarak yanında bir ek ile karşımıza çıkan diğer bir kelime de aegyo sal kelimesidir. Aegyo sal mimiklerden farklı olarak büyük ve dikkat çekici gözler için kullanılan bir ifadedir. Gözlerin neşeli ve mutlu görünmesi ayrıca kocaman görünmesi durumudur.