Afyon Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Afyon'dan Denizli'ye seyahat hazırlığı yapabilmek ya da kısıtlı zamanınızı iyi yönetebilmek için Afyon Denizli arası kaç km olduğunu merak edebilirsiniz. Bu iki şehir arasında uçakla, otobüsle ya da özel aracınızla seyahat ettiğinizde yolcuğunuzun kaç saat süreceği de aklınıza takılan bir başka soru olabilir. Sizin için iki şehrin arasının kaç km olduğunu ve farklı ulaşım alternatifleri ile kaç saat süreceğinin detaylarını yazımızda bir araya getirdik.

Afyon Denizli Arası Kaç Km?

Afyon'dan Denizli'ye gitmek için farklı güzergahlar bulunuyor. İki şehir arasındaki en kısa mesafe 132 km iken tercih edebileceğiniz en uzun mesafe ise 170 km'ye kadar çıkabilir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel aracınızla en kısa yoldan giderseniz yolculuğunuz ortalama olarak 1 saat 50 dakika sürerken en uzun yolu tercih ederseniz seyahat süreniz 15 dakika gibi bir süre uzayarak 2 saat 5 dakikaya çıkacaktır. Ulaşım aracı olarak otobüsü tercih ederek Denizli'den Afyonkarahisar'a gitmek isterseniz 3-4 saat gibi bir sürede seyahatinizi tamamlayabilirsiniz. Uçak ile ulaşım ise Afyonkarahisar'da havalimanı olmadığı için şu anda maalesef mümkün değil. Ancak iki şehir arasında tren yolculuğu yapmak mümkün. Ulaşım aracı olarak treni tercih etmeniz durumunda 4 saat 40 gibi bir sürede seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.