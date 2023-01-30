Ağda Kayıtlı Değil Hatası Nedir? Anroid Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü Nedir, Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Telefondan internete bağlanmaya çalışırken bu hata karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle bir ağa kayıt olmadığında ya da internete bağlanamadığını gösterir. Bu hata birçok sebepten kaynaklanabilmektedir ve bu hatayı çözmek için birçok yol vardır. Bu yöntemleri tek tek denemek gerekmektedir, her yöntem hatayı çözüme götürmese de aralarından bir tanesi çözüme ulaştıracaktır. Hadi gelin ağda kayıtlı değil hatası nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Ağda Kayıtlı Değil Hatası Nedir?

Ağda kayıtlı değil hatası, genelde kullanıcının sim kartını yanlış takmasından kaynaklanabilir. Bunu yanında birçok neden dolayı da ortaya çıkıyor olabilir. Sonuç olarak bu hata, internete bağlanmakta sorun yaşadığımız anlarda karşımıza çıkmaktadır.

Android Ağda Kayıtlı Değil Hatası Neden Olur?

"Ağda kayıtlı değil" hatası, cihazınızın belirli bir ağa bağlanamadığını gösterir. Bu hatanın nedeni çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, ancak en yaygın nedenler şunlardır:

Yanlış ağ bilgileri:

Eğer cihazınızda yanlış ağ bilgileri girilmişse, cihaz ağa bağlanamayabilir. Bu bilgiler arasında ağ adı (SSID), şifre, IP adresi ve DNS ayarları yer alabilir.

Cihazın ağa bağlanması engellenmiş:

Bazen, cihazın ağa bağlanması yasaklanmış olabilir. Bu, cihazın MAC adresinin ağ yöneticisi tarafından yasaklanmış olması, cihazın ağ yöneticisi tarafından manuel olarak engellenmiş olması gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Firewall ayarları:

Firewall, bilgisayarınızda veya ağınızda geçişi yasaklanmış olan bağlantıları engelleyebilir. Firewall ayarlarını kontrol edin ve gerekirse ağa bağlanmak için gereken izinleri verin.

Ağ sinyali zayıf:

Eğer cihazınızın ağa bağlanması için gerekli olan sinyal zayıf ise, cihaz ağa bağlanamayabilir. Cihazınızın sinyal kalitesini iyileştirmek için cihazınızı farklı bir konuma taşıyın.

İnternet servis sağlayıcının sorunları:

Eğer internet servis sağlayıcınızda bir sorun varsa, cihazınız internete bağlanamayabilir. Bu nedenle, internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin ve sorunun ne olduğunu öğrenin.

DNS ayarları:

DNS (Domain Name System) ayarları, internet adreslerini IP adreslerine çeviren bir sistemdir. Eğer DNS ayarları yanlış yapılandırılmışsa, cihazınız internete bağlanamayabilir. Lütfen DNS ayarlarını kontrol edin ve gerekirse varsayılan ayarlara geri döndürün.

Android Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü Nedir, Nasıl Düzeltilir?

Bu hata çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve çözümü için farklı yollar bulunabilir. En yaygın çözümler arasında şunlar yer alabilir:

Wi-Fi bağlantısını kontrol et:

Eğer cihazınız Wi-Fi ile bağlantı kurmaya çalışıyorsa, lütfen bağlantının doğru ve güncel olduğundan emin olun. Ayrıca, Wi-Fi şifresini doğru girdiğinizden emin olun.

Ağ ayarlarını kontrol et:

Eğer cihazınız bir kablolu ağa bağlantı kurmaya çalışıyorsa, ağ ayarlarının doğru yapılandırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca, DHCP (Dinamik Bağlantı Noktası Yöneticisi) ayarlarının etkin olduğundan emin olun.

Router'ı yeniden başlat:

Eğer cihazınız internete bağlanamıyorsa, router'ı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işlem router'ın belleğinde oluşan sorunları gidermeye ve internet bağlantısını yenilemeye yardımcı olabilir.

Antivirüs veya güvenlik yazılımını kontrol et:

Bazen antivirüs veya güvenlik yazılımı cihazın ağa bağlanmasını engeleyebilir. Lütfen bu yazılımları kontrol edin ve gerekirse devre dışı bırakın.

Cihazın sürücülerini güncelle:

Bazen, cihazın sürücüleri güncel olmayabilir ve bu nedenle ağa bağlanamayabilir. Cihazın sürücülerini güncelleyin ve gerekirse en son sürücüleri indirmeniz gerekebilir.

İnternet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin:

Eğer cihazınız internete bağlanamıyorsa, internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin. Onlar cihazınızda bir sorun olduğunu veya hizmetlerinin bazı bölgelerde kesinti yaşadığını söyleyebilirler.

DNS ayarlarını kontrol et:

DNS (Domain Name System) ayarları, internet adreslerini IP adreslerine çeviren bir sistemdir. Eğer DNS ayarları yanlış yapılandırılmışsa, cihazınız internete bağlanamayabilir. Lütfen DNS ayarlarını kontrol edin ve gerekirse varsayılan ayarlara geri döndürün.

VPN bağlantısını kontrol et:

Eğer cihazınız bir VPN bağlantısı kullanıyorsa, lütfen VPN bağlantısının doğru ve güncel olduğundan emin olun. Ayrıca, VPN bağlantısının cihazın ağa bağlanmasını engelleyebilecek bir yasaklama ayarı olup olmadığını kontrol edin.

Cihazı yeniden başlatın:

Bazen, cihazı yeniden başlatmak sorunları çözmek için yeterli olabilir. Lütfen cihazı yeniden başlatın ve daha sonra ağa bağlanmayı yeniden deneyin.

Bu hatanın çözümü için tüm önerileri denediğinizde ve hala çözülemediyse, lütfen bir teknik destek görevlisi ile iletişime geçin. Onlar sizin cihazınızda veya ağınızda oluşan sorunu tespit edip çözmeniz için size yardımcı olabilirler.